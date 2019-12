Devlet Tiyatroları’ndan Say ailesine ‘erteleme’ sürprizi

Hülya Karabağlı





T24/ ANKARA - Devlet Tiyatroları, Ahmet-Fazıl Say ailesinin büyük bir titizlikle hazırlandıkları oyunlarına erteleme sürprizi yaptı. Müzik eğitimcisi ve yazarı Ahmet Say’ın kaleme aldığı, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın müziklerini bestelediği ‘İpek Halıya Ters Binen Kedi” eseri ileri bir tarihe ertelendi. Askıya alınan oyunun bugün perdelerini açacak Devlet Tiyatroları (DT)’da Ekim ayında prömiyer yapması bekleniyordu.



Ahmet Say T24’e, “En başta oyunun Ekim ayında prömiyer yapacağı söylendiği için buna göre hazırlık yapıldı. Daha sonra ertelendiği bildirildi”dedi. Oyunun yönetmeni Yücel Erten’in kendisini arayarak elinde başka oyunlar da olduğunu bu nedenle ertelediğini söylediğini anlatan Say, “Yoğun bir temposu var. Benim oyunum bir başka tarihte sahnelenir. Ekim ayında prömiyer yapamayacağız. Olmadı. Ama başka bir tarihte sahneye konulur.”

Yaz boyunca prova yapıldı



Ankara Devlet Tiyatrosu, orijinal adı “İpek Halıya Ters Binen Kedi” eserini, “7 Bin Yıllık Uçan Halı” adıyla sahneye hazırladı. Ekim ayında prömiyeri takvimlenen müzikal oyun için yaz boyunca prova yapıldı. Müzik provaları oyuncu kadrosuyla gerçekleştirildi.

Facebook'tan duyurulmuştu



Yönetmen Yücel Erten, “7 Bin Yıllık Uçan Halı’ isimle sahneye konulacak eserle ilgili Facebook sayfasında yorumlar yapmıştı. “Bu sezon tiyatro yapılacak” diyen Erten, “İlk proje Ankara Devlet Tiyatrosu'nda: "7000 Yıllık Uçan Halı." Ahmet Say'ın bir uzun öyküsünden sahneye uyarladım, Fazıl Say da müziklerini besteledi… 16 Ağustos prova, Ekim'in ilk haftası prömiyer” demişti. Erten, daha sonra oyunla ilgili gelinen noktayı “7000 Yıllık Uçan Halı’nın Uçuşu bu kez başka nedenlerle Mart’a ertelendi.”

Yasalara uygun hırsızlık yapan 'kedi'



Orijinal adı “ İpek Halıya Ters binen Kedi” eseri epik öykü örneklerinden. 7 bin yıldır değişmeyen ticaret kurallarını anlatıyor. Oyunun kahramanı bir kedi. Ticaret ve piyasa koşularına göre hareket ederek hırsızlık yapan bir kedi. Yasalar kedi karşısında çaresiz kalıyor.

Başbakan 'hırsız kedi' için devrede



Ahmet Say, oyunuyla ilgili, “Halk hırsız kedi için bölünüyor. Yaptığı işi ‘tüccarlık’ diye nitelendirenlerle ‘hırsızlık’ diyenler birbirine giriyor. Sonunda iş o kadar büyüyor ki; başbakan olaya el koyuyor. Ancak, yasalara aykırı bir iş olmadığı için çözüm çıkmıyor. En sonunda kedinin eline pasaportu verilerek yurtdışına gönderiliyor.”

Notalar Fazıl Say'dan



Babası Ahmet Say’ın epik eserinin müziklerini Fazıl Say yaptı. Say, notaları yazdı. Say, önemli virajlarda çıkışlarıyla biliniyor. Türkiye’de ortaçağ karanlığına dikkat çektikten sonra “Biz artık azınlıkta kaldık” diyen Say’ın yurtdışına gideceğine ilişkin açıklamaları günlerce gündemden inmemişti.



Müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say, çeşitli ödüller kazanan beş edebiyat eserinin ve konservatuarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı. “İpek Halıya Ters Binen Kedi” edebiyatımızda ilk “epik hikâye” olarak biliniyor.