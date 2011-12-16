Devlet Tiyatroları'ndan düzeltme

T24- T24'te 22 Ekim 2011'de yayımlanan ve Devlet Tiyatroları yönetimini eleştiren "AKP, 'Devlet Tiyatroları'na müdahil olmadı" başlıklı habere ilişkin olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce düzeltme yapıldı. Cevap ve düzeltme metni şöyle:

22 Ekim 2011 tarihinde T24.com.tr adlı internet sitenizde Hülya Karabağlı tarafından yayımlanan “AKP Devlet Tiyatrolarına müdahil olmadı” başlıklı haberde, bir kamu kurumu olan Genel Müdürlüğümüzün kişilik haklarına zarar verecek ve kamuoyunda küçük düşürecek ifadelere yer verilmiştir.

Yazıda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Devlet Tiyatroları Türk dilini ve kültürünü yükseltmek amacıyla yapmış olduğu faaliyetler açıkça ortada iken, yeterli araştırma yapılmaksızın verilen haber, kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmekle görevli basın yayın ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, kişilik haklarına da saygısızlık içermektedir.

Ayrıca sitenizde haberle ilgili kişilik haklarına saldırı niteliğinde isimsiz yorumlara yer verildiği görülmüştür.

Genel Müdürlüğümüz hakkında gerçeğe aykırı, okuyucunun zihninde kuşku uyandıracak bir yorum ve izah tarzına sahip ifadeler içeren, objektiflikten uzak, alaycı, saldırgan ve tahkir edici bir dile sahip, gerçek dışı bu tür yayınlar nedeniyle kamuoyuna kurumumuza yönelik, kurumu aşağılayıcı ve saldırgan bir tavır sergilemelerine sebebiyet verildiği ve dolayısıyla hukuka aykırılıklar taşıdığı açıktır. Bu ve bundan böyle benzer tarzda yapılacak yayınlar ile bağlantı sağladığınız (isimsiz yorumlar dahil) yorumlar hakkında her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgilerine sunarız.