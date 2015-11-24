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Kültür-Sanat

Devlet Tiyatroları’nda grev; 12 Aralık’ta perde açılmayacak

Türkiye Otel, Lokanta, Dinleme Yerleri İşçileri Sendikası, grev kararı aldı

24 Kasım 2015 12:32

Türkiye Otel, Lokanta, Dinleme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS), 12 Aralık’ta Devlet Tiyatroları’nda greve çıkacaklarını açıkladı.

Evrensel’de yer alan habere göre sendikanın genel başkanı Cemail Bakındı, 650 üyeleri adına tüm girişimlerine rağmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün sözleşme görüşmelerine yanaşmadığını söyledi.

Tüm yasal prosedürleri yerine getirdiklerini belirten Bakındı, 12 ilde faaliyet gösteren devlet tiyatrolarında grev kararı alındığını duyurdu. Bakındı, “Sendikamız buradaki tüm işçilerle 12 Aralık’ta saat 10.00’da Devlet Tiyatroları’nda greve başlayacaktır” diye konuştu.

 

Sanatçılara destek çağrısı

 

Devlet Tiyatroları sanatçılarına greve destek vermeleri çağrısında bulunan Bakındı, yeni kurulacak hükümete de şöyle seslendi: “Önümüzde 20 gün var. Masaya bile oturmadık. Gelin masaya oturalım ve tartışalım. Bu arkadaşlarımızın toplu iş sözleşmesi düzenine geçme haklarına saygı gösteriniz. Bu arkadaşlarımız işçidir, devlet tiyatrolarının alt emekçileridir. Bunlara öksüz, itilmiş-kakılmış muamelesi yapılmıştır. Bu nedenle işçilerin kanundan doğan hak ve hukukları neyse verilmelidir. Aksi takdirde tiyatroların kapanması veya perdelerini indirmesi herhalde çok hoş bir durum değildir.”

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