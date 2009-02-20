Devlet tiyatrolarına ödül yağmuru

Sanat Kurumu'nun geleneksel tiyatro ve plastik sanatlar ödülleri açıklandı. Sanat Kurumu, 2007-2008 sezonu için tiyatro alanında 16, plastik sanatlar alanında 8 ödül verilecek.





Ödüller, 23 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Küçük Tiyatro'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.



Sanat Kurumu'nun 2007-2008 sezonu geleneksel tiyatro ve plastik sanatlar ödüllerini kazananlar şöyle:



• En İyi Yapım: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Kısasa Kısas'' oyunu.

• En İyi Yönetmen: Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ''Tek Kişilik Şehir'' adlı oyunuyla Serhat Nalbantoğlu.

• En İyi Kadın Oyuncu: Ankara Devlet tiyatrosunun ''Japon Kuklası'' oyunuyla Serpil Gül ve ''Tek Kişilik Şehir'' oyunuyla Devrim Yakut.

• En İyi Erkek Oyuncu: ''Tek Kişilik Şehir'' oyunundaki performansıyla Cüneyt Mete ve ''Bir Halk Düşmanı'' oyunundaki performansıyla Oktay Dal.

• Övgüye Değer Yönetmen: ''Japon Kuklası'' oyunuyla İlham Yazar.

• Övgüye Değer Kadın Oyuncu: ''Kutulaştırma ve Kuvayi Milliye Kadınları'' adlı oyunuyla Ebru Üstüntaş.

• Övgüye Değer Erkek Oyuncu: Erzurum Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ''Kafkas Tebeşir Dairesi'' oyunundaki performansıyla Ahmet Burak Bacınoğlu.

• En İyi Çevre Tasarımı: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Tek Kişilik Şehir'' oyunundaki çalışmasıyla Işın Mumcu.

• En İyi Giysi Tasarımı: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Giordano Bruno'' oyunundaki çalışmalarıyla Nalan Türkoğlu Alaylı ve Aydan Çınar.

• En İyi Işık Tasarımı: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Yunus Dürür Benim Adım'' ve ''Giordano Bruno''oyunundaki çalışmalarıyla Burhanettin Yazar.

• En İyi Müzik: Konya Devlet Tiyatrosunun ''Resimli Osmanlı Tarihi'' oyunuyla Turgay Erdener.

• En İyi Çeviri: ''Kısasa Kısas'' adlı oyunun çevirisiyle Zeynep Avcı.

• En İyi Hareket Tasarımı ve Dans Düzeni: ''Resimli Osmanlı Tarihi'' ve ''Yedi Kocalı Hürmüz'' oyunlarıyla İhsan Bengier.

• Jüri Özel Ödülü: Kanal B, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF).

Plastik Sanat Ödülleri

• Resim Kategorisinde: Canan Atalay ile Cezmi Orhan (Övgüye değer)

• Heykel Kategorisinde: Birnur Eraldemir (Yılın sanatçısı), Ayşe Sibel Kedik (Övgüye değer)

• Seramik Kategorisinde: Burcu Öztürk Karabey (Övgüye değer)

• Baskı Resim Kategorisi: Ercan Gülen (Yılın sanatçısı)

• Fotoğraf Kategorisi: Gökhan Bulut (Yılın sanatçısı), AN-KARE Grubu (Övgüye değer)

• Jüri Özel Ödülü: Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi.





















































