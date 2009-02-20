Devlet tiyatrolarına ödül yağmuru

Sanat Kurumu'nun geleneksel tiyatro ve plastik sanatlar ödülleri açıklandı. Sanat Kurumu, 2007-2008 sezonu için tiyatro alanında 16, plastik sanatlar alanında 8 ödül verilecek.
Ödüller, 23 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da Küçük Tiyatro'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Sanat Kurumu'nun 2007-2008 sezonu geleneksel tiyatro ve plastik sanatlar ödüllerini kazananlar şöyle:
• En İyi Yapım: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Kısasa Kısas'' oyunu.
• En İyi Yönetmen: Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ''Tek Kişilik Şehir'' adlı oyunuyla Serhat Nalbantoğlu.
• En İyi Kadın Oyuncu: Ankara Devlet tiyatrosunun ''Japon Kuklası'' oyunuyla Serpil Gül ve ''Tek Kişilik Şehir'' oyunuyla Devrim Yakut.
• En İyi Erkek Oyuncu: ''Tek Kişilik Şehir'' oyunundaki performansıyla Cüneyt Mete ve ''Bir Halk Düşmanı'' oyunundaki performansıyla Oktay Dal.
• Övgüye Değer Yönetmen: ''Japon Kuklası'' oyunuyla İlham Yazar.
• Övgüye Değer Kadın Oyuncu: ''Kutulaştırma ve Kuvayi Milliye Kadınları'' adlı oyunuyla Ebru Üstüntaş.
• Övgüye Değer Erkek Oyuncu: Erzurum Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ''Kafkas Tebeşir Dairesi'' oyunundaki performansıyla Ahmet Burak Bacınoğlu.
• En İyi Çevre Tasarımı: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Tek Kişilik Şehir'' oyunundaki çalışmasıyla Işın Mumcu.
• En İyi Giysi Tasarımı: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Giordano Bruno'' oyunundaki çalışmalarıyla Nalan Türkoğlu Alaylı ve Aydan Çınar.
• En İyi Işık Tasarımı: Ankara Devlet Tiyatrosunun ''Yunus Dürür Benim Adım'' ve ''Giordano Bruno''oyunundaki çalışmalarıyla Burhanettin Yazar.
• En İyi Müzik: Konya Devlet Tiyatrosunun ''Resimli Osmanlı Tarihi'' oyunuyla Turgay Erdener.
• En İyi Çeviri: ''Kısasa Kısas'' adlı oyunun çevirisiyle Zeynep Avcı.
• En İyi Hareket Tasarımı ve Dans Düzeni: ''Resimli Osmanlı Tarihi'' ve ''Yedi Kocalı Hürmüz'' oyunlarıyla İhsan Bengier.
• Jüri Özel Ödülü: Kanal B, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF).
Plastik Sanat Ödülleri
• Resim Kategorisinde: Canan Atalay ile Cezmi Orhan (Övgüye değer)
• Heykel Kategorisinde: Birnur Eraldemir (Yılın sanatçısı), Ayşe Sibel Kedik (Övgüye değer)
• Seramik Kategorisinde: Burcu Öztürk Karabey (Övgüye değer)
• Baskı Resim Kategorisi: Ercan Gülen (Yılın sanatçısı)
• Fotoğraf Kategorisi: Gökhan Bulut (Yılın sanatçısı), AN-KARE Grubu (Övgüye değer)
• Jüri Özel Ödülü: Mustafa Ayaz Müzesi ve Kültür Merkezi.