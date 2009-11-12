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Kültür-Sanat

Devlet Tiyatroları'na 60. yıl ödülü

14. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 'Tiyatro Özel' ödülüne bu yıl kuruluşunun 60. yılını kutlayan Devlet Tiyatroları layık görüldü.

12 Kasım 2009 02:00

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali ''Tiyatro Özel'' ödülüne Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü layık görüldü.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin, ''çağdaş yaşamın bir gereği olan sanatı kitlelere ulaştırmak, genç yetenekleri tiyatroya kazandırmak, toplumun estetik beğeni düzeyini sanat yoluyla yükseltmek, ulusal ve uluslararası özel ve amatör tiyatro topluluklarını destekleyerek etkinliklerini sürekli kılmak'' amacını taşıdığı bildirildi.

Festival kapsamında verilecek ''Tiyatro Özel'' ödülüne bu yıl, kuruluşunun 60. yılını kutlayan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün layık görüldüğü belirtilen açıklamada, ödülün Genel Müdür Lemi Bilgin'e yarın saat 19.30'da Büyük Tiyatro'da düzenlenecek törenle takdim edileceği kaydedildi.

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