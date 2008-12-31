Devlet tiyatroları yeni yıla 7 oyunla giriyor

Devlet Tiyatroları yeni yılın ilk ayında, 12 bölgedeki yerleşik sahnelerinin yanı sıra, sürekli turne sahnesi ile 6 değişik turne sahnesinde 7'si yeni 82 değişik oyunla 676 kez perde açacak. Ocak ayında minikleri de sevindirecek olan DT, birçok çocuk oyununu ilk kez sahneleyecek.



Devlet Tiyatroları"nın Ocak 2009'da programına göre, Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde, 2 Ocak Cuma günü prömiyer yapacak olan Eric Chappel'in yazdığı Bülent Arın'ın yönettiği "Doğal Zehir", 3 - 31 Ocak tarihleri boyunca seyirciyle buluşacak. Dekoru Aytuğ Dereli'ye, kostümü Hakan Dündar'a, ışığı Nihat Bahar'a ait olan oyunda, M. Fatih Dokgöz, Kadri Özcan, Tansel Öngel, Ayla Baki, Şebnem Dokurel Topçuoğlu rol alıyor.



Antalya Devlet Tiyatrosu Haşim İşçan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon'da, 6 Ocak Salı günü prömiyer yapacak olan Ayhan Akalın'ın yazdığı, Selim Bayraktar'ın yönettiği çocuk oyunu "Cıbıl Kurt" 6, 7, 13, 14, 18 Ocak tarihlerinde de küçük izleyicileriyle buluşacak. Dekor - kostümü Dilek Tuğcu Sayıner'e, ışığı Namık Gürsoy'a ait olan oyunda, Çağdaş Çobanoğlu, Özgür Yıldırım, Nihal Çağdaş, Oya Yılmaz, Ahmet Gözde Demirbilek, Gökhan Güvenatan, Gözde Gökçe rol alıyor. 28 Ocak Çarşamba günü prömiyer yapacak olan Dinçer Sümer'in yazıp yönettiği "Gecenin Kulları" da 29 - 31 Ocak tarihleri boyunca izlenebilecek.



İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde, 11 Ocak Pazar günü prömiyer yapacak olan Muharrem Buhara'nın yazdığı, Musa Zindan'ın yönettiği "Ayının Fendi Avcıyı Yendi" adlı çocuk oyunu 18, 25 Ocak tarihlerinde de minikler tarafından izlenebilecek. Dekoru Savaş Çevirel'e, kostümü Funda Çebi'ye, ışığı Adnan Ağcahan'a, koreografisi Meltem Yorulmaz'a ait olan oyunda; Mustafa Kılıkçı, Emrah Şenışık, Ece Kılınç, Yıldız Akbıyık, Fatih Paşalı, Serel Çapacı, Gamze Kılıkçı rol alıyor.



Bursa DT, AVP Sahnesi'nde 20 Ocak Salı günü prömiyer yapacak olan Fikret Terzi'nin yazdığı, Yasemin Şener'in yönettiği çocuk oyunu "Akıllı Soytarı" yine 25 Ocak Pazar günü tekrar sahnelenecek. Dekoru Onur Ayaz'a, kostümü Ceren Karahan'a, ışığı Ali Karaman'a, müziği Kemal Günüç'e, dansları Meltem Yorulmaz'a, korropetitörlüğü Z. Göknur Kara'ya ait olan oyunda, Rüyam P. Dirin, E. Cihan Büyükışık, Ezgi Yentürk rol alıyor.



İstanbul DT Şişli Cevahir Sahnesi'nde, 27 Ocak Salı günü prömiyer yapacak olan Aziz Nesin'in yazdığı, Yücel Erten'in uyarlayıp - yönettiği "Ne Dersin Azizim?" 28 - 31 Ocak tarihleri boyunca da izlenebilecek. Dekoru Nurettin Özkönü'ye, kostümü Serpil Tezcan'a, ışığı Yakup Çartık'a, müziği Sabri Tuluğtırpan'a, dansları Salima Sökmen'e ait olan oyunda, Atsız Karaduman, Ali Ragıp İpin, Hakan Vanlı, Burak Şentürk, Ozan Uçar, Mahmut Gökgöz, Hülya Çelik, Aylin Keleşoğlu rol alırken; Piyanistler: Ayça Daştan, Alper Rumelioğlu rol alıyor.



Erzurum DT Erzurum Sahnesi'nde, 29 Ocak Perşembe günü prömiyer yapacak olan Toby Wilsher'in yazıp yönettiği, A.Yasemin Erbulun'un çevirdiği, "Şeytan Ayrıntıda Gizlidir" 30, 31 Ocak da sahenelenecek. Dekoru Şirin Dağtekin'e, kostümü Gülsüm Medine Yavuz'a, ışığı Önder Arık'a ait olan oyunda; Mehmet Yıldız, İrfan Kılınç, A.Yasemin Erbulun, Zeynep Nutku, Ergin Özdemir rol alıyor.

