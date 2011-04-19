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Yaşam

DEVLET TİYATROLARI SANATÇILARINDAN BASIN AÇIKLAMASI ANKARA (A.A)

19 Nisan 2011 23:18

-DEVLET TİYATROLARI SANATÇILARINDAN BASIN AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Devlet Tiyatroları (DT) sanatçılarından oluşan bir grup, DT'nin tüzel kişiliğinin korunması talebiyle basın açıklaması yaptı. Büyük Tiyatro önünde toplanan grup adına okunan basın açıklamasında, DT'nin, kuruluş yasasının getirdiği koşullar gereğince tüzel kişiliği olan bir sanat kurumu olduğu belirtildi. Bugüne kadar pek çok politikacının Kültür Bakanı olarak görev yaptığı ifade edilen açıklamada, bu bakanların bir kısmının sanata destek olduğu, bir kısmının da sanatsal büyümenin önüne set çektiği iddia edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, medyaya verdiği demeçlerinde ''Devlet, tiyatroları daha fazla taşımak zorunda değildir'' söyleminde bulunduğu öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''DT, yasasından aldığı güçle, bizzat halkın içinden çıkan sanatçıları ile perdelerini açan, aynı havayı soluduğu halkını hiçbir zaman, hiçbir hal ve durumda kılığına, kıyafetine, kültürel seviyesine ve inancına göre sınıflandırmayan bir sanat kurumudur.  Kuruluşundan bugüne kadar ülkenin her yerinde, her koşulda turne yapan DT, oyunlarını halkıyla iç içe sahnelemiştir.'' Açıklamada, pek çok ülkede emsalleri olduğu gibi, özellikle İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde buna benzer ödenekli kurumların devletten aldığı payın kıyaslanamayacak kadar fazla olduğu savunularak, DT'nin tüzel kişiliğinin korunmasının son derece önemli olduğu belirtildi.

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