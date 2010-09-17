-DEVLET TİYATROLARI PERDELERİNİ AÇIYOR ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Devlet Tiyatroları, 1 Ekimde perdelerini açacak. 2010-2011 sezonunda 20'si yerli, 18'i çeviri olmak üzere 38 yeni eser seyirciyle buluşacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 ildeki 44 yerleşik, 8 yerleşik turne sahnesiyle, turne sahnelerinde yeni sezonu açacak olan Devlet Tiyatrolarının ilk tur yeni oyunları belirlendi. Bu kapsamda, sezonda seyirciler 20'si yerli, 18'i çeviri yeni oyunla tanışacak. Yeni yerli oyunlar arasında Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ''Yaban'', Nazım Hikmet'in ''Memleketimden insan Manzaları'', Recaizade Mahmut Ekrem'in ''Çok Bilen Çok Yanılır'', Reşat Nuri Güntekin'in ''Sarıpınar 1914'', Aziz Nesin'in ''Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'', Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ''Gulyabani'', Musahipzade Celal'in ''Fermanlı Deli Hazretleri'' yer alıyor. Bu yıl sergilenecek diğer yeni yerli oyunlar ve yazarları şöyle: ''Erkek ve Kadın-Semih Sergen, Soğuk Bir Berlin Gecesi-Barış Eren, Şair Baba ve Damdakiler-İbrahim Balaban, Boğaçhan-Hasan erkek, Karılarından Hangisi-Yıldırım Keskin, Kadın Sığınağı-Tuncer Cücenoğlu, Üstad Harpagon'a Saygı ve Destek Gecesi-Civan Canova, Pir Sultan Abdal-Mahmut Gökgöz, Şili'de Av-Orhan Asena, Papağan Kaçtı-Özen Rodop, Hacı Yatmaz-Cevat Fehmi Başkut, Titil ile Bibil-Habip Bektaş, Güldürü Üstüne Aldatma ya da Tam Tersi-Ahmet Önel'' Yeni yabancı oyunlar arasında da Anton Çehov'un ''Vanya Dayı'', Wiliam Shakespeare'in ''Beğendiğiniz Gibi'' ve ''III. Richard'', Barbara Scottenfeld'in ''Yedi Kadın'', Cervantes'in ''Don Kişot'' Ethan Coen'in ''Bekleyiş'' adlı oyunları bulunuyor. Öte yandan, geçen sene kapalı gişe oynayan, sevilen oyunlar da bu sene tekrar izleyiciyle buluşacak.