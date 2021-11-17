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Kültür-Sanat

Devlet Tiyatroları, öğretmenler için 24-25 Kasım'da ücretsiz olacak

Biletler, Devlet Tiyatroları gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kartları gösterilerek temin edilebilecek

17 Kasım 2021 13:05

Devlet Tiyatroları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oyunlarını öğretmenlere ücretsiz sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı bölgelerdeki 12 oyun, 24-25 Kasım'da ücretsiz olarak öğretmenlerle buluşacak.

Öğretmenlik mesleğine farkındalığın artırılması ve eğitimcilerin mesleki motivasyonlarının yükseltilmesine katkı sağlamak üzere ülke genelinde düzenlenecek etkinlikler kapsamında, 4 bin 300 öğretmenin ücretsiz olarak tiyatro izlemesi sağlanacak.

Biletler, Devlet Tiyatroları gişelerinden ya da ilgili müdürlüklerden öğretmen kartları gösterilerek temin edilebilecek.

 

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