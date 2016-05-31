Devlet Tiyatroları Müdürü, UNESCO davetiyle gittiği Hırvatistan'da festivale katılmadı, şehri gezdi!

Geçtiğimiz günlerde, UNESCO öncülüğünde, Hırvat Tiyatro Festivali’ne davet edilen Devlet Tiyatroları Genel Müdür Vekili Necat Birecik ve İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Vekili Zafer Kayaokay’ın, tiyatro etkinlilerine katılmak yerine, yanlarına aldıkları bir rehber ile Zagreb’i gezdikleri öğrenildi.

Haberdar'da yer alan habere göre, UNESCO ITI Hırvatistan Başkanı Zeljka Turcinovic tarafından gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Ne yazık ki bu kişiler seminer ve tiyatro oyunlarını izlemek yerinde dil bilmedikleri gerekçesiyle Türk Büyükelçiliği’nde başvurup, Zabreb’i gezmek için turist rehberi talebinde bulundular; etkinliklere katılmadılar. Festivalin Yönetim Kurulu üyeleri ile uluslararası seçkin konukları bu üzücü duruma şahit oldular. Tiyatro festivalimiz için davet ettiğimiz Birecik ve Kayaokay’ın kültür ve sanat alanında işbirliği adımları atmak yerine, turistik amaçla gelmiş olduklarını esefle belirtir, Türkiye Devleti’nin itibarını zedeleyen bu beylerin durumunu takdirlerinize sunarım."

İstanbul Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Zafer Kayaokay daha önce yapmış olduğu bir açıklamada, bazı tiyatrocuların 15 yıl boyunca sahneye çıkmadan maaş almadıklarını söylemişti.

Tiyatro sanatçısı ve Haberdar yazarı Orhan Aydın, konuya dair şunları söyledi:

“14 yıllık zaman diliminde, devşirip kendilerinin kıramadıkları tek alan kültür ve sanat alanlarıdır. Ne kadar yetersiz, 'adı sanatçı' olan kifayetsiz varsa, onları sanat kurumlarının başına getirerek, içini boşaltmak gibi bir hedef güdüyorlar. Her iki zatın, tiyatro alanında yaratıcılıkları dün de bugün de tartışmalıdır. Bir festivale gider anca bunu yaparlar. Bu utançtır."

Birecik'ten yalanlama

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Zafer Kayaokay ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürerek Devlet Tiyatroları Genel Müdür Vekili Necat Birecik ile katıldıkları oyunlardan fotoğraflar paylaştı.

Sözcü'ye açıklamada bulunan Necat Birecik şunları söyledi:

“Bu metin bir algı operasyonudur. Bahsi geçen etkinliki Hırvatların Nisan 2015’te düzenlediği bir tanıtım organizasyonudur. Davete icabet etmiş, gorada gereken ilgiyi görmediğimiz halde oyunlarına ve etkinliklerine katılmışızdır. Söylemlerin tümü yalandır. Anna Karenina adlı oyuna katıldığımız görseller ülkemizdeki haber ajanslarında mevcuttur. Bu organizasyonu tertip eden yetkililerle üç kez görüşme yapmak istediğimiz halde üçünde de ötelendik. Oraya Türkiye’den misafir giden bizleri karşılayacak bir temsil göremedik. Kırıldığımız halde katıldığımız bu etkinliğin üzerinden 13 ay geçmiş olmasına rağmen bu kadar saf bir Türkçe ile, içimizden biri tarafından yazılşmışçasına kurgulanmış bu metin ancak bir algı operasyonu ve provokasyon olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Tabiri caizse, Devlet Tiyatrosu’nun içine nasıl çomak sokarız diye düşünülmüş ve yazılmış bir yazıdır.”

Kayaokay: Bizi hiç ağırlamadılar

İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürvekili Zafer Kayaokya ise, “Bizi orada hiç ağırlamadılar. Biz de bu durumu kendi makamlarımıza aktardık. Onlar da üzüldü. Bize bir mihmandar verdiler. Biz de o mihmandar eşliğinde oyunlara ve aktivitelere katıldık” dedi. Kayaokay, mektupta yazılanların aksine oyunlara ve aktivitelere katıldıklarını da savundu.