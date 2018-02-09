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Kültür-Sanat

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden alınan Nejat Birecik, Kültür Bakanlığı'nda müşavir oldu

3 Ocak 2018'de Birecik'in yerine Yönetmen Mustafa Kurt atanmıştı

09 Şubat 2018 15:23

Devlet Tiyatroları (DT) genel müdürlüğünden alınan Nejat Birecik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği’ne atandı.

Yönetmen Mustafa Kurt, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar genel müdürlüklerini lağvederek sanat kurumlarını Türkiye Sanat Kurulu’na (TÜSAK) devreden yasa tasarısına karşı çıkmış ve istifa etmişti.

Birecik ise, kültür-sanata TRT modeli öngören TÜSAK’a olumlu bakışının ardından göreve atanmıştı.3 Ocak 2018’de Birecik’in yerine bir kez daha Kurt atanmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Birecik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliği’ne atandı.

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Türk sanat kuruluTRTDTNejat birecik

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