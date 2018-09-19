Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Yardımcılığı'na Ahmet Nuri Ekici, atandı

Devlet Tiyatroları genel müdürü yardımcılığına Kültür ve Turizm Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri görevinden alınan Ahmet Nuri Ekici, atandı. Ekinci, Devlet Tiyatroları'nın (DT) Ankara'da İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nindeki 20 kadar ağacın sökülmesi davasına bakmıştı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, DT’ye, genel müdür yardımcısı olarak atanan Ahmet Nuri Ekici , uzun süre yine aynı kurumda, DT’de, “hukuk müşaviri” olarak görev yapmıştı. Ekici’nin adı, 2014 yılında, DT Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’deki “Ağaç katliamı” sırasında gündeme gelmişti. İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’ne ait bir arsadaki kamelya ve ağaçlar, bir iş merkezini inşa eden firma yetkilileri tarafından sökülmüş ve tiyatro çalışanları da olayı protesto etmişti.

Günlerce İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’ndeki “ağaç katliamı” tartışılırken, o süreçte DT adına davalara da “dönemin DT Hukuk Müşaviri Ahmet Nuri Ekici” bakmıştı. Kamuoyundaki tepkiler ve DT’nin yürüttüğü dava süreci sonrasında da firma yetkilileri ile DT arasında “kısmi uzlaşma” sağlanmıştı.

Ekici, bir süre sonra, DT’den Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, “I. Hukuk Müşaviri” olarak atanmıştı. Ancak, Necat Birecik’in yerine ‘vekâleten’ genel müdür olarak atanan Kurt’un, “asaleten atanması” yönünde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Ekici de “bakanlıktaki I. Hukuk Müşavirliği görevinden” alınmıştı. Ekici, son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile eski kurumunda, DT’de, “genel müdür yardımcısı” olarak görevlendirildi.