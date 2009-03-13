Devlet Tiyatroları 27 Mart'ta ücretsiz

Devlet Tiyatroları (DT), 47. Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 27 Mart Cuma günü 31 oyunu ücretsiz olarak sahneleyecek.



DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Marttaki temsiller için seyirciler, ücretsiz biletlerini Devlet Tiyatroları gişeleri ya da ilgili müdürlüklerden temin edebilecek.



Yapıtlar, Devlet Tiyatrolarının 12 bölgedeki 25 sahnesinde ve sürekli turne sahneleri olan Gaziantep ve Malatya ile turne gerçekleştirilecek Muğla'da sahnelenecek. Bu kapsamda, 27 Martta ücretsiz sahnelenecek oyunlar şöyle:



Ankara Devlet Tiyatrosu: Büyük Tiyatro'da "Genç Osman", Küçük Tiyatro'da "Bir Yaz Masalı" ile "Köşebaşı", Şinasi Sahnesi'nde "Keloğlan Keleşoğlan" ile "Suçlu Yürekler", Akün Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye", Altındağ Tiyatrosu'nda "Eşik", Stüdyo Sahne'de "Bir Delinin Hatıra Defteri", Oda Tiyatrosu'nda "Kontrbas", Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde "Küçük Bir Mucize" ile Galilei'nin Yaşamı".



İstanbul Devlet Tiyatrosu: Şişli Cevahir Sahnesi'nde "Ful Yaprakları", Şişli Cevahir Genç Kuşak Sahnesi'nde "Değiştirilmiş Çocuk", Harbiye Kenter Tiyatrosu'nda "Kral Dairesi", Beykoz Feridun Karakaya Sahnesi'nde "Ne Dersin Azizim?".



İzmir Devlet Tiyatrosu: Konak Sahnesi'nde "Teyzesi", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Misafir", Narlıdere Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Simavnalı Şeyh Bedrettin", Muğla turnesinde "Delil Yetersizliği".



Bursa Devlet Tiyatrosu: AVP Sahnesi'nde "Deli Bayramı", Oda Tiyatrosu'nda "Adviye".



Adana Devlet Tiyatrosu: Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde 11. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında festival oyunu.



Trabzon Devlet Tiyatrosu: Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde "Rumuz Goncagül".



Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: Orhan Asena Sahnesi'nde "Sahnemizden Geçen Şarkılar".



Antalya Devlet Tiyatrosu: Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde "Benim Doktor Oğlum".



Erzurum Devlet Tiyatrosu: DT Sahnesi'nde "İki Efendinin Uşağı".



Konya Devlet Tiyatrosu: DT Sahnesi'nde "Resimli Osmanlı Tarihi".



Sivas Devlet Tiyatrosu: Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Kokona Yatıyor/Geveze Berber".



Van Devlet Tiyatrosu: Kültür Merkezi Sahnesi'nde "Gayrı ResmiHürrem",



Gaziantep Devlet Tiyatrosu: Onat Kutlar Sahnesi'nde "Kırmızı Başlıklı Kız".



Malatya Devlet Tiyatrosu: "Kış Gelmeden".

