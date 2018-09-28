Devlet Tiyatroları, 100 yeni oyun sahneleyecek

Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA)- DEVLET Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ilk defa sahnelenen, yeni yazılan oyunlarla, yerli ve yabancı yazarların eserleri ve dünya klasiklerinin yer aldığı yeni bir repertuvar hazırladıklarını söyledi. Kurt, yeni sezonda 100 yeni oyunu izleyiciyle buluşturacaklarını kaydetti.

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT), Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Antalya Müzesi işbirliğiyle \'Müzede Hayat Var\' projesi kapsamında \'Midas\'ın Kulakları\' adlı çocuk oyunundan bazı sahneler, tarihsel kostümlerle Antalya Müzesi\'nde heykellerin arasında sergilendi. Oyunu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve müzeye gelen çok sayıda ziyaretçi izledi. Dönem kostümleri giyen tiyatro sanatçıları, heykeller arasına yerleşerek cansız manken oldu. Müzeyi gezen çocuk ve yetişkinlere aniden \'Hoş geldiniz\' diyen oyuncular bazı ziyaretçileri korkuturken kimilerini güldürdü.

Tarihsel kostümlerle canlı performans gerçekleştiren ADT sanatçıları, daha sonra \'Midas\'ın Kulakları\' adlı çocuk oyunundan bazı bölümleri sahneledi. Keyifli dakikalar yaşayan çocuklar, oyun sonunda sanatçıları alkışladı. Kıyafetleri ve makyajlarıyla kendilerini müzedeki heykellere benzeten sanatçılar, çocuklarla hatıra fotoğraf çektirdi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, çocuklarla sohbet etti, oyun hakkında görüşlerini sordu.

DEVLET TİYATROLARI EKİM AYINDA PERDE AÇIYOR

Mustafa Kurt, Devlet Tiyatroları\'nın gelecek aydan itibaren perdelerini açacağını söyledi. Sezonda 100 yeni oyunun sahneleneceğini kaydeden Kurt, \"İlk defa oynanan, yeni yazılan, yerli ve yabancı yazarların eserlerinden, dünya klasiklerinden birçok eserden oluşan yeni bir repertuvar hazırladık\" dedi.

MÜLTECİ SORUNU TİYATRODA

Sosyal sorumluluk projelerine de önem vereceklerini vurgulayan Mustafa Kurt, \"Projelerden ilkini bugün Antalya Müzesi\'nde hayata geçirdik. \'Nöbetçi Tiyatro\' uygulamasını da başlattık. Tüm dünyayı ilgilendiren \'mülteci\' konusunu da sahnelere yansıtacağız. Müzelerin konseptlerine uygun eserleri müzeler ve ören yerlerinde sahnelemeyi sürdüreceğiz. Buradaki amacımız, müzelere ilgiyi artırmak, sevdirmek, geçmişimizi hatırlatmak\" diye konuştu.

Antalya\'da 10 yıldır aralıksız devam eden Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatroları Festivali\'nin de büyüyerek devam edeceğini vurgulayan Mustafa Kurt, \"Antalya\'nın kültür-sanat yaşamına kalitesi ve yüksek performansıyla renk katan Antalya Devlet Tiyatrosu\'nu, destek veren Antalyalı tiyatro severleri de yürekten kutluyorum\" dedi.



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