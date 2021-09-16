Devlet Tiyatroları, perdelerini açıyor

Yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları, 21 Eylül’den itibaren sanatseverlere perdelerini açacak.

Uzun bir aranın ardından seyircisini salonlarında ağırlayacak olan Devlet Tiyatroları, yeni sezonunun ilk biletlerini internet üzerinden, Sanat Cepte uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden 18 Eylül’de satışa sunacak.

Yeni oyunlarıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları, 2021-2022 sanat sezonunda açık hava mekanlarını kullanmaya devam ederken, salonlarını da küresel salgın tedbirleriyle kullanıma açacak.

Tiyatroların salonlarında koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek. Salonlara maskesi olmayan izleyiciler alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak, izleyiciler etkinliklere aşı kartlarını ya da aşı yaptırmadıklarına dair en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek girebilecek. Oyunlar sergilendikten sonra da salonlar dezenfekte edilecek.

İlk turda çoğunluğunu yerli yazarların oluşturduğu oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyatrolarında İstanbul 4, İzmir Devlet Tiyatrosu 3, Ankara, Konya ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 2, Bursa, Van, Adana ve Antalya Devlet Tiyatroları 1 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonda kapalı gişe oynayan ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören ‘Cimri’, ‘Kontrabas’, ‘Sonsuzluk Kitabevi’, ‘Bizim Yunus’, ‘Aşık Veysel, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘İki Bekar’, ‘Akide Şekeri’, ‘Kürk Mantolu Madonna’, ‘Ölümcül Oyun’ ve ’39 Basamak’ gibi oyunlar yeni sezonda da seyirciyle buluşacak.

PCR testi göstermek zorunlu

Tiyatroların salonlarında koltuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenecek. Salonlara maskesi olmayan izleyiciler alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak, izleyiciler etkinliklere aşı kartlarını ya da aşı yaptırmadıklarına dair en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek girebilecek. Oyunlar sergilendikten sonra da salonlar dezenfekte edilecek.