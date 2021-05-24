"Devlet terörü": Yolcu uçağını zorla indirip gazeteci tutuklayan Belarus'a tepki yağdı

T24 Dış Haberler

Batı ülkeleri, Belarus'un savaş uçağı kullanarak bir RyanAir uçağını zorla Minsk'e indirip yolcular arasında bulunan muhalif gazeteci ve aktivist Raman Prataseviç'i gözaltına almasına tepki gösterdi.

Avrupa Birliği liderleri bugün, Belarus'a karşı atılabilecek olası adımları tartışmak için bir araya gelecek.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez ve Çekya, Letonya, Almanya, Litvanya, İrlanda, Polonya ile Britanya'daki mevkidaşları ortak açıklamada Aleksandır Lukaşenko hükümetinin hamlesini "devlet terörü ve insan kaçırma" olarak nitelendirdi.

Letonya ve Litvanya, Belarus'un hava sahasının uçmak için güvensiz olduğunun düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Letonya Dışişleri Bakanı bölgenin tüm uluslararası uçuşlara kapatılmasını istedi.

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Müttefiklerimizle koordine oluyoruz. Lukaşenko'nun bu korkunç hamlesinin sonuçları olacak" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'da uçağın zorla indirilmesini ve Prataseviç'in gözaltına alınmasını kınarken gazetecinin serbest bırakılmasını talep etti.

Zorla indirilen uçak Yunanistan'dan Litvanya'ya uçuyordu. Prataseviç, Polonya merkezli haber sitesi Nexta için çalışıyordu. Nexta geçen sene Telegram üzerinden Lukaşenko karşıtı dev protestoların videolarını yayımlamıştı.