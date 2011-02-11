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Dünya

DEVLET TELEVİZYONU ÖNÜNDE GÖSTERİLER BAŞLADI KAHİRE (A.A)

11 Şubat 2011 10:09

-DEVLET TELEVİZYONU ÖNÜNDE GÖSTERİLER BAŞLADI KAHİRE (A.A) - 11.02.2011 - Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devlet televizyonundan yayınlanan konuşmasının ardından muhalifler, Mısır devlet televizyonu ile Enformasyon Bakanlığı önünde protesto gösterisi yapmaya başladı. Televizyon binası önünde toplanan yüzlerce protestocu, Mübarek aleyhine slogan attılar. Enformasyon Bakanlığı ve devlet televizyonları binasına girmek isteyen bazı göstericilerin bölgede görevli askerlerce engellendiği, binaya girmeden slogan atan göstericilere ise müdahalede bulunulmadığı öğrenildi.

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