Devlet tahvili, Hazine bonoları ve kira sertifikalarından yıl sonuna kadar stopaj alınmayacak

Devlet tahvili, Hazine bonoları ve kira sertifikalarından 2022 sonuna kadar stopaj alınmayacak. Alınan karar, bugünden başlayarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazanç tevkifat oranları yüzde 0 olarak uygulanacak.

Karar, bugünden başlayarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

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