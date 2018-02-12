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Spor

Devlet sporcuları, milli görevi reddetti!

Türkiye Goalball Milli Takımı sporcularından 6 futbolcu, milli formayı giymeyeceklerini belirtti

12 Şubat 2018 20:40

Devlet sporcusu unvanı olan ve maaş alan Türkiye Goalball Milli Takım sporcularından 6 futbolcunun, kulüp antrenörlerinin milli takım hocası olmadığı sürece, milli takımında görev almak istemediklerini belirterek Görme Engelliler Federasyonu'na dilekçe verdikleri ortaya çıktı.  


9 Şubat'ta başlayan ve 18 Şubat tarihine kadar sürecek olan Goalball Milli Takımın Bolu'daki seçme ve hazırlık kampına davet edilen sporcuları arasında bulunan Ankara Goalball Kulübü'nden Sercan K., Abdullah A., Yunus Emre A.,  Tuncay K., Tekin Okan D. ile Ankara Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Hüseyin A.'nın federasyonun milli davetini reddettikleri öğrenildi.

İddaya göre bu sporcular Milli takımda antrenörlük görevine Gökhan İnce getirilmediği sürece Milli daveti kabul etmeyecekleri yönünde Görme Engelliler Federasyonu'na dilekçe verdiler. 2016 yılında yeni yönetimle çalışmak istemediğini belirterek Milli takım teknik direktörlüğü görevini bırakan Gökhan İnce'yi destekleyen sporcularının bir çoğu devlet sporcusu ve devletten maaş alan sporcular. 

Konu ile ilgili olarak federasyon yetkilileri şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmazken, konunun disiplin kuruluna sevkedildiği ve alınacak karardan sonra gerekli açıklamanın yapılacağı belirtildi.

(DHA)

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