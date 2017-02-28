Devlet sırrı sayılan 'Kozmik Oda' belgelerinde Erdoğan'ın attan düşme fotoğrafları da yer almış!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fethullah Gülen cemaatinin askeri yargı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri Hâkim Albay Okşan Çidem, "2008 yılından itibaren başlayan kumpas davalarında TSK’nın hedef alındığını" söyledi. O dönem 20 civarında belgenin birer nüshasının yer aldığı klasörün Necdet Özel’e sunulduğunu söyleyen Çidem, şunları söyledi:

"Özel, klasör içindeki evrakı incelemeye başladı. Bu evraklardan bir tanesi o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bindiği atın huysuzluk çıkartması üzerine dengesini kaybettiği olayın resimlerini içeren fotoğraflı sunumdu. Özel bu fotoğrafları görünce çok kızdı, 'Bu ne, bu mu Kozmik Oda’dan çıktı, bunun orada ne işi var' diyerek Özel Kuvvetler personeline serzenişte bulundu. Özel, geçmiş yıllarda yapılan bir seçimde bazı bölgelerde siyasi partilere çıkan oy oranlarına ilişkin bilgileri içeren belgeyi görünce yine kızarak, 'Bunun ne işi var peki Kozmik Oda’da' diye kızdı."

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Çidem, Kozmik Oda soruşturması sürecini özetle şöyle anlattı:

"Çelik kasaya kilitledik"

2009 yılı aralık ayının sonlarına doğru kamuoyunda ‘Kozmik Oda’ soruşturması olarak bilinen süreç başladı. Ocak 2010’da Kozmik Oda’daki aramalar tamamlandığında aramayı yapan Hâkim Kadir Kayan (firari), bilgisayar imajlarının Cumhuriyet Savcılığı emanetine teslim edilmesine, bazı belgelere de el konulmasına karar verdi. Konu Adli Müşavirlik’te değerlendirildikten sonra komuta katının da direktifleriyle bu karara itiraz edilmesi emredildi. 2010 Şubat ayında belgeler Kozmik Oda’dan çıkartılarak Savcı Mustafa Bilgili’ye teslim edildi. Adli Müşavirlik’te muhafaza edilecek imaj da bana teslim edildi. Bu belgeler çift kilitli çelik kasaya kapatıldı.

"Biz yorum yapmayalım, dedi"

2013 Şubat ayında Kozmik Oda ile ilgili basında haberler yer almaya başladı. Bir hafta sonra Başsavcılık’tan, Adli Müşavirlik’e bir yazı gönderildi. Mahkeme kararı uyarınca bilgisayar imajlarının teslimi isteniyordu. Dönemin Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse ile görüştüm. Köse, “Biz herhangi bir yorumda bulunmaksızın bir mahkeme kararına karşı hukuken ne yapılabileceği konusunda bilgi notu hazırlayalım, bu bilgi notunda karara itiraz edilmesi ya da itiraz edilmemesi seçenekleri bulunduğunu belirtelim, Genelkurmay Başkanı karar versin” diye talimat verdi. Köse, hazırladığım bilgi notunun sonunda yer alan “İtiraz edilmesinin uygun olacağı” cümlesinin çıkartılmasını istedi. Bilgi notu bu şekilde komuta katına arz edildi.

"Akar 'İtiraz edilsin' notu düştü"

Birkaç gün sonra bilgi notu, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Hulusi Akar’ın önerisini ve Komutanın direktifini içeren el yazılarıyla Adli Müşavirlik’e geri geldi. Akar, yeşil kalemle mahkeme kararına itiraz edilmesi seçeneğini Genelkurmay Başkanı’nın tensiplerine sunduğuna ilişkin not düşmüştü. Genelkurmay Başkanı da acilen toplantıya çağırdı.

"Bunun Kozmik Oda'da ne işi var?"

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel başkanlığında toplantı başladı. Özel, “Daha önce devlet sırrı olduğunu belirterek itiraz ettiğiniz belgelerde neler vardı?” diye sordu. Bunun üzerine savcılığa teslimine itiraz edilen 20 civarında belgenin birer nüshasının yer aldığı klasör Özel’e sunuldu. Özel, klasör içindeki evrakı incelemeye başladı. Bu evraklardan bir tanesi o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bindiği atın huysuzluk çıkartması üzerine dengesini kaybettiği olayın resimlerini içeren fotoğraflı sunumdu. Özel bu fotoğrafları görünce çok kızdı, “Bu ne, bu mu Kozmik Oda’dan çıktı, bunun orada ne işi var” diyerek Özel Kuvvetler personeline serzenişte bulundu. Özel, geçmiş yıllarda yapılan bir seçimde bazı bölgelerde siyasi partilere çıkan oy oranlarına ilişkin bilgileri içeren belgeyi görünce yine kızarak, “Bunun ne işi var peki Kozmik Oda’da” diye kızdı.

"Gülünç duruma mı düşüreceksiniz"

Genelkurmay Başkanı kızgın bir ifadeyle “Bana bunlara devlet sırrı diye itiraz ettirip beni gülünç duruma mı düşüreceksiniz” dedi. Genelkurmay Başkanı, Özel Kuvvetler personeline “Bu imajları yanlarında bizden birkaç kişi varken inceleseler, suç unsuru gördüklerini alsalar, sonrasında askeri belgeleri iade etseler bir sorun olur mu?” diye sordu. Özel Kuvvetler personeli, bu şekilde yapılacak bir incelemenin sorun yaratmayacağını ifade etti. Bunun üzerine Özel, “Mahkeme kararıyla istenen imajları teslim edin, biri Özel Kuvvetler’den, biri Adli Müşavirlik’ten iki personelin ismini bildirin, onların huzurunda inceleyip kendilerini ilgilendirenleri alsınlar kalanlarını iade etsinler” emrini verdi.