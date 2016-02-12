Devlet sezaryene sınır mı getiriyor?

Sağlık Bakanlığı, sezaryenle doğum oranının azalmaması üzerine harekete geçti. Belirlenen sınırın çok üstünde sezaryen yapan özel hastanelerin SGK ile sözleşmesi feshedilecek. Sezaryen doğum oranı yüksek olan doktor mektupla uyarılacak.

Habertürk'ten Lütfü Erdoğan'ın haberine göre; Bakanlığın verilerine göre 2014 yılında 1 milyon 326 bin doğum gerçekleşti. Bu doğumların 611 bin 585’i normal, 694 bini sezaryen yöntemiyle yapıldı.

Sezaryenle doğum oranı yüzde 52 olarak gerçekleşti. Kamu hastanelerinde toplam 704 bin doğumun, 431 bini normal, 258 bini sezaryen ile yapıldı. Özel hastanelerdeki sezaryenle doğum oranları ise yüzde 70’e ulaştı. Özel hastanelerde 551 bin 819 doğumun 388 bin 159’u sezaryenle yapıldı. Tunceli yüzde 73 ile başı çekerken, sezaryene en az başvurulan il yüzde 24 ile Ardahan oldu.

İstanbul’da sezaryenle doğum oranı yüzde 57, Ankara’da yüzde 53 ve İzmir’de yüzde 64 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı sezaryene üst sınır getirecek. SGK ise belirlenecek sınırın üstüne çıkan özel hastanelere geri ödeme yapmayacak. Özel hastane sezaryen için SGK’dan ücret alamayacak. Sınırın çok üstünde sezaryen yapan özel hastanelerin SGK ile sözleşmesi feshedilecek. Sezaryen doğum oranı yüksek olan doktor mektupla uyarılacak.