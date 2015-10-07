"Devlet, sektör tamamen özelleşirse enerji fiyatları uçacak diye korkuyor ama eninde sonunda özelleşecek!"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, büyük tartışmalara sebep olan üçüncü havalimanının ilk etap yatırımına yönelik 4.5 milyar euroluk finansman paketini 19 Ekim'de imzalamayı planladıklarını; toplam altı bankanın yer alacağı paketin yaklaşık yüzde 70'ini kamu bankalarının üstleneceğini söyledi. Özdemir, "Yapı Kredi çekilmeden önce paketin ağırlığı yüzde 60'a 40'tı. Ancak Yapı Kredi çekildikten sonra yüzde 70 kamu bankaları, yüzde 30 özel bankalar olacak gibi şekillendi" diye konuştu.

Enerji sektöründe kalan özelleştirmelerin de hızla tamamlanması gerektiğini söyleyen Özdemir, "Zannediyorum ki devlet, tamamen özelleşirse enerji fiyatları uçup gidecek diye korkuyor. Piyasada fiyat dengesini tutabilmek için bunu bir silah olarak tutuyor... Ama eninde sonunda özelleşecek" dedi.

Reuters'te yer alan habere göre, Capital tarafından düzenlenen CEO Club toplantısında konuşan Özdemir, "Üçüncü havalimanının yapımı hızla ilerliyor. Finansmanını çözdük gibi, 1-2 ufak nokta kaldı. İnşallah bu ay sonlandıracağız" dedi. Toplantının ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Özdemir, finansman paketinin toplam büyüklüğünün 4.5 milyar euro olduğunu; finansmanın yaklaşık yüzde 70'inin üç kamu bankasından sağlanacağını söyledi.

Özdemir, "Finansmanda Finansbank, Garanti Bankası ve Denizbank ile kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank yer alıyor. Yapı Kredi çekilmeden önce paketin ağırlığı yüzde 60'a 40'tı. Ancak Yapı Kredi çekildikten sonra yüzde 70 kamu bankaları, yüzde 30 özel bankalar olacak gibi şekillendi. 19 Ekim'de imza törenini yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Devlet, tamamen özelleşirse enerji fiyatları uçup gidecek diye korkuyor"

Havalimanının 2018 ilk çeyrekte açılacağını ve Türkiye'de enerji yatırımlarına da büyük ihtiyaç olduğunu belirten Özdemir, enerji sektöründe kalan özelleştirmelerin de hızla tamamlanması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Zannediyorum ki devlet, tamamen özelleşirse enerji fiyatları uçup gidecek diye korkuyor. Piyasada fiyat dengesini tutabilmek için bunu bir silah olarak tutuyor... Ama eninde sonunda özelleşecek" dedi. Özelleştirme öncesi dağıtım şirketlerine yılda 350 milyon dolar yatırım yapılırken, özelleşme sonrası bu tutarın 1.2 milyar dolara çıktığını belirten Özdemir, bu tutarın önümüzdeki yıllarda 2 milyar dolara çıkacağını söyledi.

Toplantıda konuşan IC İçtaş Enerji Yatırım Holding Başkanı Serhat Çeçen de, önümüzdeki yıllarda artacak talep gözönüne alındığında Türkiye'nin 120-150 milyar dolarlık ilave enerji yatırımına ihtiyaç duyduğunu belirtirken; demiryollarının da öncelik verilmesi gereken bir başka altyapı alanı olduğunu vurguladı.Çeçen, Astaldi AST.MI ile birlikte üstlendikleri üçüncü köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesini ise planlandığı şekilde 2016'nın son çeyreğinde trafiğe açmayı hedeflediklerini söyledi.