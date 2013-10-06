Devlet sahnesi Kürtçe açılacak

Devlet Tiyatroları da açılıma uyacak. ‘Tüm Türkiye’yi kucaklayacak, kardeşliği pekiştirecek bir repertuvar hazırladık’ diyen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt bir dahaki sezon Kürtçe oyun için yeşil ışık yaktıklarını söyleyip Kürtçe bilen tiyatrocu ve yönetmenlere çağrıda bulundu.

“Kardeşlik paketi” de devlet tiyatrolarından. Devlet Tiyatroları, önümüzdeki sezon “Kürtçe” oyunları sahneye koyacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, alt yapı eksikliği nedeniyle bu sezon Kürtçe oyun hazırlayamadıklarını söyledi. Kurt, “Kürtçe oyun neden olmasın. Ancak bunun için çok iyi Kürtçe konuşan oyuncu, yönetmen, dekoratör, kostüm kreatörüne ihtiyaç var. Yarım yamalak Kürtçe bilen oyuncularla, ‘perde’ demek doğru olmaz. Bu eksikler giderildiğinde Kürtçe oyunun önünde engel kalmaz. Diyarbakır Müdürlüğümüz bunu yapabilir” dedi.

Kısakürek'in 'Para' oyunu

Sahnelerini 1 Ekim’de açan Devlet Tiyatroları’nın, geçtiğimiz yıllardan çok daha farklı bir repetuvar hazırladığını ifade eden Genel Müdür Kurt, “Repertuvarımız tüm Türkiye’yi kucaklayacak, kardeşliği pekiştirecek eserlerden oluşuyor. Akşam gazetesinden Çınar Çoşkunserçe'nin haberine göre, birçok yazarımızın yıllarca sahnelenmemiş, ihmal edilmiş eserlerini tercih ettiklerini ifade eden Kurt, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Para’ adlı oyunu da bunlardan biri” diye konuştu. Kürt kökenli birçok yazarın eserlerinin da seyirciyle buluşacağını belirten Kurt, Diyarbakırlı Kürt yazar Cuma Boynukara’nın ‘Beceriksizler’ oyunu da bu eserlerin arasında yer aldığını söyledi.

Herkesi kucaklayacak eserler

Kurt şöyle mesaj verdi: Devlet Tiyatroları olarak kardeşliğimizi pekiştiren işler yapmak istiyoruz. Seçtiğimiz eserler bu ülkede yaşayan herkes kucaklayacak. Repertuvarımızda, yıllarca unutulmuş, ihmal edilmiş, dışlanmış, sahnelenmemiş birçok yazarımızın oyunlarına da yer verdik.

Kürt yazarın eserleri sahnede

Bu sezon Kürtçe oyun yok ama, Kürt yazarlarımızın eserlerini sahneleyeceğiz. Diyarbakırlı Cuma Boynukara’nın ‘Beceriksizler’ oyunu da bu eserlerin arasında. Diyarbakırlı Orhan Asena’nın ‘Fadik Kız Tohumu’ ve ‘Toprak’ oyunları da repertuvarımızda. Ünlü Kürt destanı ‘Selahaddin Eyyubi’ iddialı eserlerimizden biri olacak.

Repertuvarda 150 oyun var

Devlet Tiyatroları olarak 23 şehirde, 58 sahnede, 150 oyunla ‘perde’ dedik. Repertuarımızın içerisinde nerede ise yok yok. Tarık Buğra, Murathan Mungan, Refik Halit Karay’ın eserleri de var. Bu sezon 10 yaşından büyük çocuklarımız yetişkin oyunlarını rahatlıkla izlesin istiyoruz.