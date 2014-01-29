Devlet 'Rum değilsiniz' dedi, iki Hristiyan genci okuldan uzaklaştırdı

Azınlık vatandaşlarını kodlayan devlet, bu kez “Rum değilsiniz” diye iki Hristiyanı okuldan uzaklaştırdı.

Geçen yıl devletin azınlık vatandaşlarını etnik aidiyetlerine göre 1’den 5’e kadar verilen sayılarla kodlayıp izlediği ortaya çıkmıştı. Taraf gazetesinden Sümeyra Tansel'in haberine göre, bu yıl yaşanan bir olay ise, devletin azınlık vatandaşlarını soy kodlarıyla izlemeye devam ettiği iddiasını güçlendirdi.

39 yıl sonra ilk kez

Kıbrıs olaylarının yaşandığı 1974’ten beri azınlık okullarının kendi etnik unsurları dışında öğrenci kabul etmeleri yasak. Aradan geçen 39 yıldan sonra öğrenci azlığı nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan bir Rum okulu, ilk kez geçen sene farklı etnik aidiyetten iki öğrenciyi 5. ve 9. sınıflara kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı farklı etnisiteden öğrenci kaydını yedi ay sonra fark etti. Devlet, 1 numaralı soy koduyla fişlediği Rumları uyarıp, okullarına aldıkları iki öğrencinin 5 numaralı “Diğer Hıristiyan Unsurlar” soy koduna kayıtlı olduklarını söyledi ve yedi aydır eğitim gören öğrencilerin dönem ortasında okuldan atılmasını istedi. Okul yetkilileri ise biri Rumen diğeri Bulgar olan iki öğrencisinin bir yıllık emeklerinin yanmaması için formül aramaya başladı. Bakanlıkla yapılan görüşmelerden sonra öğrencilerin e- okul sistemi üzerinden farklı bir okula nakledilmesi sağlandı. Şimdi o iki öğrenci bir Türk okulunda eğitimine devam ediyor.

Gizli soy kodu uygulaması

Devletin azınlık vatandaşlarını 1’den 5’e kadar soy kodlarıyla fişleyip, izlediği geçtiğimiz yıl İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen resmi bir yazıyla ortaya çıkmıştı.