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Kültür-Sanat

‘Devlet Oyunları'nda ünlü isimler!

Kevin MacDonald’ın yönettiği ve Russell Crowe ve Ben Affleck, oynadığı State of Play, 17 Nisan’da vizyona çıkarılıyor.

06 Mart 2009 02:00

Kevin MacDonald’ın yönettiği ve Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams ile Jason Bateman’ın oynadığı Devlet Oyunları (State of Play), 17 Nisan’da vizyona çıkarılıyor.

Stephen Collins, savunma harcamalarını denetleyen komitenin başkanıdır. Asistanı ve metresinin vahşice öldürülmesi üzerine sırlar ortaya çıkmaya başlar. Stephen’ın eski arkadaşı, gazeteci McCaffrey olayla ilgilenmeye başladığında acımasız editörü de olayı araştırmasını ister. Katilin kimliğine yaklaştıkça ülkenin güç dengelerini sarsacak bir tehdit oluşmaya başlar.

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