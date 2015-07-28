Devlet Opera ve Balesi'nde bir ilk; Genel Müdür Vekili kendi atamasını kendi yaptı!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Vekili Selman Ada, eski genel müdür Rengim Gökmen'in göreve iade davasını kazanmasının ardından kendisini apar topar Mersin Devlet Opera Balesi (DOB) Genel Müzik Direktörü olarak atadı. Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre; kendisini Mersin Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müzik Direktörü olarak atayan Selman Ada, 45 yıllık kurumda bir ilke daha imza attı. Ada, teknik kurulca bir sınav yapılmaksızın “sanatkâr memur” statüsünde yer alan DOB Sanat Teknik Müdürlüğü’ne de “uzman memur” statüsünde bulunan Özgür Usta’yı atadı.

Tartışmalı atama Eski DOB Genel Müdürü Rengim Gökmen, geçen yıl 7. Uluslararası Bodrum Bale Festivali için gittiği Bodrum’dan apar topar Ankara’ya çağrılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hem vekaleten yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Müzik Direktörlüğü hem de DOB Genel Müdürlüğü görevinden alınmıştı. Gökmen de bunun üzerine bakanlık alehine “her iki görevden almanın usulsüz” olduğu gerekçesiyle dava açmış ve davayı kazanmıştı.

DOB tarihinde bir ilk

Karar sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Gökmen’i 30 iş günü içinde eski görevine iadesi beklenirken, Gökmen’in davayı kazanmasının ardından DOB Genel Müdürlüğü’nü vekaleten yürüten orkestra şefi ve besteci Selman Ada ise dikkat çeken bir karara imza atmış ve kendi kendisini Mersin DOB Genel Müzik Direktörü olarak atamıştı. Ada’nın “kendi kendisine yaptığı” bu atamanın kurumda yarattığı “şok” etkisi sürerken, Ada’dan bir “tartışmalı atama” daha geldi. Devlet Opera ve Balesi kurulduğundan bu yana dekoratörler tarafından “vekaleten” yürütülen “sanatkâr memur” statüsünde yer alan DOB Sanat Teknik Müdürlüğü’ne “uzman memur” statüsünde kurumda çalışan Özgür Usta’yı “teknik kurul sınavına tabi tutmadan” atadı. Bu atamayla Ada, DOB Teknik Kurulu’nca yapılacak sınavda başarı gösteren bir ismi bu göreve getirmesi gerekirken, “memur tayin eder gibi, asaleten, usulsüz olarak” 46 yıllık Devlet Opera ve Balesi tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

DOB’da tepki var

Atama, DOB Genel Müdürlüğü’nde tepkiyle karşılanırken, atamayla “uzman memur” kadrosunda yer alan ve kurumun 1309 sayılı kuruluş yasasına göre “C” kadrosunda bulanan Usta da maaş ve emeklilik hakkı yönünden daha kazançlı “A” kadrosunu hak etmiş oldu. Böylece Usta, şu anda aldığı maaşın en az bir buçuk katı daha fazla maaş alacak.

Ayrıca “başrejisör”, “sanat teknik müdürü”, “başdramaturg” gibi kadrolar kurumda 46 yıldır “vekaleten” yürütülürken, yapılan bu “asaleten” atamayla Ada, kendisinden sonra gelecek genel müdürün “kendi ekibiyle çalışmasının” da önüne geçmiş oldu.