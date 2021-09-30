Devlet okulunda yabancı dil kitapları için '2 bin 800 TL kitap parası istendi' iddiası

İstanbul Kartal Anadolu Lisesi'ne her eğitim öğretim yılı başlangıcında devlet tarafından verilen kitaplardan İngilizce kitabının gönderilmediği iddia edildi. İddiaya göre okul yönetimi, ücretsiz İngilizce kitaplarının gelmemesi üzerine öğrencilerin 2 bin 800 lira değerindeki kitapları almasını zorunlu tuttu.

Halk TV'den Hazar Dost'un haberine göre; veliler ve öğrenciler, hazırlık sınıfındaki 90 öğrenciden istenilen kitaplara tepki gösterildiğini ileri sürerek "Hiçbir yabancı dil kaynağı devlet tarafından sağlanmadı" dedi.

"Yabancı dil eğitimi için hiçbir kaynak sağlanmadı"

Öğretmenlerin, bir süre dersleri kitap olmadan işlettiğini ifade eden veliler, okul yönetiminin daha sonra öğrencilerden '2 bin 800 TL'lik kitapları almalarını' istediğini söyledi. Bu duruma veliler "Asgari ücretle çalışıyorum. Bir aylık maaşımı nasıl kitaplara vereyim?" sözleri ile tepki gösterdi.

İngilizce hazırlık sınıfı dışında haftada 4 saat olan Almanca dersinin de olduğunu kaydeden veliler, Almanca kitapları için de '160 TL kitap parası verdiklerini' dile getiren veliler, "Yabancı dil eğitimi için hiçbir kaynak sağlanmadı" diye konuştu.