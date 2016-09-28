Devlet okulunda 'ücretli' İngilizce sınıfı

İstanbul’da bazı devlet okullarında, 'ücretli İngilizce ağırlıklı pilot sınıf' adı altında başlatılan sistem tartışma yarattı. Bu sınıflar için öğrencilerden 1000 ile 2 bin 500 TL arasında ücret isteniyor. Veliler eğitim eşitliğine aykırı olan uygulamaya tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesinden Deniz Ülkütekin'in haberine göre, Üsküdar’daki Küçüksu Rasathane Ortaokulu’nda başlatılan 'pilot sınıf' uygulaması ve öğrencilerin pilot sınıfa yerleştirilmesi için velilerden öğretim yılı başında okul aile birliğine bağış adı altında 1000 lira ücret istenmesi büyük tepki çekti. Okulda, velilerin isteği doğrultusunda 5. sınıf seviyesindeki yedi şubeden beşi 'pilot sınıf' haline getirildi.

Uygulama ile bu sınıflara yerleştirilen öğrencilerin seçmeli derslerin tümünü İngilizce dersi olarak alması sağlanırken, velilere, bu derslere okul dışından ücreti ödenerek İngiliz öğretmen getirileceği ve bu öğretmenin ücretini karşılamak için çocuğu pilot sınıfta okuyacak velilerden para toplanacağı söylendi. Okulda belirlenen haftalık ders saatleri içinde pilot sınıflar için toplam 15 saat yabancı dil (İngilizce) dersi belirlenirken diğer sınıflar için bu sayı dörtte kalıyor. Pilot sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi ve beden eğitimi derslerinin yerini, yabancı öğretmenlerin gireceği seçmeli ingilizce dersleri alıyor.

Veliler tepkili

İddialara göre, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde velilerden “okul aile birliğine bağış’’ adı altında toplanan ücretler bin ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.

Çocuğunu pilot sınıfa yazdırmak için önerilen teklifi kabul eden bir veli, okul idaresi tarafından kayıtların son gününe kadar paranın yatırılması istendiğini belirterek kendisi gibi çok sayıda velinin de kısa süre içinde gerekli parayı bulmak için sıkıntı yaşadığını belirtti. Çocuğu beşinci sınıfta okuyan bir başka veli de kendisine 'pilot sınıf' önerisinin getirildiğini ama kabul etmediğini bu uygulamanın öğrencilerin İngilizce seviyesinde yaratacağı farkların sorun olabileceğini söyledi.

Okul müdürü Hidayet Melek Kefal, okul idaresinin velilerden para toplayıp toplamadığı yönündeki soruları cevapsız bırakıp konunun muhatabının kendisi değil Milli Eğitim Müdürlüğü olduğunu söyledi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Birimi yetkilileri ise, pilot sınıf olarak bilinen yabancı dil ağırlıklı sınıfların, 2015’te hazırlanan yönetmelik çerçevesinde oluşturulduğunu belirtti.

"Talimatımız yok"

Yetkililer, kendilerinin okullara para toplanabileceği ve okul dışından İngiliz bir öğretmen getirtilerek bu derslerin verilmesi yönünde herhangi bir talimatı olmadığını kaydederek uygulamanın okulların kendi tasarrufları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söylediler.

Para veren velilere okul aile birliği makbuzu kesildi.

"Eğitimde eşitlik ilkesine aykırı"

CHP Milletvekil Mahmut Tanal, konuyla ilgili olarak TBMM’ye Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi sundu. Tanal’ın, soruları ise şöyle:

* Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan kaç İngilizce öğretmeni vardır?

* Yeterli maddi gücü olmayan öğrencilere neden farklı ders programı uygulanmaktadır?

* Aynı okulda okumakta olan bu ücreti ödeyebilen öğrencilerin özel sınıflara alınması Anayasa’da yer alan sosyal devlet, eşitlik ilkeleri ile eğitim hakkına aykırı değil midir?

* Aynı okulda okumakta olan bu ücreti ödeyebilen öğrencilerin özel sınıflara alınması ayrımcılık değil midir?

* Bakanlığınız bünyesindeki devlet okullarında eğitim gören öğrenciler neden eğitim hakkından eşit olarak yararlandırılmamaktadır?

* Yurttaşlarına eşit eğitim sağlamak Anayasal bir yükümlülük ve sosyal devlet anlayışının sonucu değil midir?

* Öğrencilerden bu ücret neden talep edilmektedir? Öğrencilerden alınan bu ücret neden Okul Aile Birliği bağışı adı altında alınmaktadır?

* Özel sınıflarda eğitim almayarak İngilizce eğitiminden yoksun kalan öğrencilerin ders müfredatında İngilizce eğitimi yerine hangi dersler yer almaktadır?

* Özel sınıf-normal sınıf ayrımının gelişim çağında olan öğrencilerin ruhsal gelişimindeki olumsuz etkileri nelerdir?