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Çevre

Devlet okullarında bir ilk; organik tarıma geçtiler

Okul, “Yetenekleriniz Kariyer Yolunuzu Çizer” başlıklı projeyi yürütmeye hak kazandı

19 Mayıs 2016 18:38

Veysi Polat

İstanbul Avcılar’da bulunan Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okul bünyesinde iki donanımlı laboratuvar oluşturarak bir ilke imza attı. Derslerde uygulamalı eğitim veren ve bahçesinde ilk kez organik tarıma geçen okul, başarıları nedeniyle Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi’nin de dikkatini çekerek, “Yetenekleriniz Kariyer Yolunuzu Çizer” başlıklı projeyi yürütmeye de hak kazandı.

 

Bahçesinde organik tarım

 

Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Okul Müdürü Turgay Tarhan ve ekibiyle birlikte son 4 yıl da başarıdan başarıya imza atıyor. İlk olarak okulda atıl durumda olan bahçedeki arazide organik tarıma geçen Tarhan, “İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul bahçelerinde uygulamalı tarım alanlarının oluşturulması yönünde talimatı vardı. Biz de bu doğrultuda bahçemizdeki alanı bu yönde değerlendirdik.
Organik bahçemizde çilek, elma, dut, kayısı, yeni dünya, domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi ürünleri öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte oluşturduk. Ürünlerimizi bu yıl ilk kez tadacağız” dedi. 

 

Hastane gibi okul

 

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda “en çok sosyal proje hazırlayan okul” seçilen Gümüşpala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, organik bahçesinin yanı sıra başarıları ve hastane donanımlı laboratuvarı ile de gündemde. Kan şekeri, tansiyon ölçümü ile kan grubu testinin yapıldığı okul, 4 Haziran 2016 tarihinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde muhtarlık ile birlikte kan bağışı kampanyası başlatıyor.
Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Merkezi’nin de dikkatini çeken bu okul, “Yetenekleriniz Kariyer Yolunuzu Çizer” başlıklı projeyi yürütmeye de hak kazandı.

 

AB’nin de dikkatini çekti

 

Okul Müdürü Turgay Tarhan, şöyle devam etti: “Bu projeyi Portekiz, İtalya, Romanya, İspanya, Almanya, Fransa, Bulgaristan ile birlikte yürütüyoruz. Proje için 20 öğretmen ve 60 öğrenci görevlendirildi. Öğrencilerin mantıksal ve yaratıcı zeka becerilerinin bir bütün olarak değerlendirilmesini sağlayan proje kapsamında yerinde inceleme yapılan ülkelerde kariyer planlama ve istihdam olanakları konusunda da gözlem ve deneyimler paylaşıldı. Ülkemizi temsil etme anlamında okulumuzun seçilmesi ve görevlendirilmesi bizi onurlandırmıştır.”

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