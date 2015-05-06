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'Devlet okullarında AKP propagandası yapılıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, 60 imam hatip okulunun müdürüyle toplantı yapmıştı

06 Mayıs 2015 12:11

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP milletvekili adaylarının devlet okullarında propaganda yaptığını belirterek konuya ilişkin ikisi İçişleri Bakanı üçü de Milli Eğitim Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Tanal, imam hatip liselerindeki Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri velilerine yönelik olarak AKP propagandası yapıldığını, bu duruma Milli Eğitim Bakanlığı ve Kaymakamlıkların göz yumduğunu belirtti. 

Güler Yılmaz'ın Taraf'ta yayımlanan haberine göre, AKP’nin devlet okullarında yaptığı siyasi propagandanın yasaya aykırı olduğunu söyleyen CHP Milletvekili Tanal şu örnekleri verdi: “Diyarbakır ve İzmir’de İHL müdürleri ile bir araya gelen Bilal Erdoğan’ın bu toplantılarına valilerin ve iş adamlarının katılması dikkat çekici. Resmi sıfatı olmayan Bilal Erdoğan’ın düzenlediği bu toplantılarda valilerin ne işi vardır?

Bu toplantıların amacını sorgulamak gerekiyor. Gebze Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi’nde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ödül törenine AKP milletvekili adayı Cemalettin Kaflı, AKP’li Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AKP Kadın Kolları Başkanı Buket Tatoğlu davet edildi ve bu şahıslar yaptıkları konuşmalarla AKP’ye oy istediler. Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Şenlik İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte ise AKP milletvekili adayı Mahmut Sami Mallı’nın velilere konuşma yaparak açıkça AKP’ye oy istemesi velileri rahatsız etti.”

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