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Yaşam

Devlet ödeme yaptı, 80 bin kişi almayı unuttu

Ziraat Bankası şubelerinden nüfus cüzdanı ile alınabilen ödemeler, 6 ay boyunca teslim alınmazsa tekrar SGK'ya iade ediliyor

10 Ekim 2013 10:10

Sosyal Güvenlik Kurumu, rapor paraları ve cenaze yardımları gibi belli ödeme ve yardımları hak sahiplerinin alması için anlaşmalı bankalara yatırıyor. Yapılan uyarı ve kısa mesaj bilgilendirmelere rağmen yaklaşık 13 milyon liralık ödeme teslim alınmadı.

Bu paranın içindeki bir kişiye ait en küçük miktar 100 lira, en yüksek tutar ise binlerce lira civarında.

Parasını almayı unutanların büyük çoğunluğu ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da yaşıyor.

Ziraat Bankası şubelerinden nüfus cüzdanı ile alınabilen ödemeler, 6 ay boyunca teslim alınmazsa tekrar SGK'ya iade ediliyor. Süreyi geçirenlerin SGK il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Ancak 5 yıl içinde tarafından alınmayan paralar tamamen zamanaşımına uğruyor.

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