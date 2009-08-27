Devlet obezitenin önüne geçecek!

Sağlık Bakanlığı, obezitenin önüne geçebilmek için 10 yıllık plan hazırladı.



Obetize ya da halk arasındaki tanımlamasıyla şişmanlığın nedeni vücutta fazla miktarda yağ birikmesi. Besinlerle alınan enerji miktarı, metabolizma ve fizik aktivite ile tüketilen enerji miktarı aşınca obezite ortaya çıkıyor. Dünyada yaklaşık 300 milyon kişi şişmanlıkla mücadele ediyor. Bu sayı her yıl 10 yılda da yüzde 50 artıyor.



Şişmanlık, Türkiye'de de giderek artan bir sağlık problemi. Türkiyede 10 kadından 4'ü, beş erkekten biri obezite hastası. Altı çocuktan ise biri ise obezite sınırında. Bu durumu göz önünde bulunduran Sağlık Bakanlığı obezite ile mücadele edebilmek için 2020 yılına kadar alınacak önlemleri kapsayan bir taslak program hazırladı. Hedef 2020 yılına kadar şişman insan sayısını yüzde 10 azaltmak.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Diyanet İşleri Başkanlığına kadar pek çok kurumun destek verdiği taslağa göre obezite hastalarının yaptıracağı mide balonu ve kelepçe gibi cerrahi müdahalele operasyonlarının bedelini devlet karşılayacak.

Araştırmalara göre obezite, kalp hastalıkları, hipertansiyon, ruhsal rahatsızlıklar ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.