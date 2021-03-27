Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Danıştay’ın Atatürk kabartmasının devlet nişanlarından kaldırılması kararını irdeledi. Öztürk, yazısında bir yargı mensubunun söz konusu kararın alınma gerekçesiyle ilgili, “Devlet nişanı verilecek Arap liderleri ve iş adamları, Atatürk kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyor” sözlerini aktardı.

2013 yılında açılan devlet nişanında Atatürk'ün kabartmasının çıkarılması davasında, 10. Daire'nin geçmişte verdiği iptal kararını Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2018 yılında onamış olmasını hatırlatan Öztürk, buna rağmen Cumhurbaşkanlığı'nın itirazı sonucu kararın düzeltme aşamasında bozulduğuna dikkati çekti.

“Onanmış kararı değiştirecek hukuka aykırı bir şey mi buldular?” sorusuna, ”Hayır” diyerek yanıt veren Öztürk, bir yargı mensubunun görüşlerini aktardığı köşesinin ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Çözüm süreci döneminde PKK ve FETÖ'cüler, Andımız'ın kaldırılmasını istemişti. “Türk”ün, ırkçılık çağrışımı yaptığı görüşünü savundular. Atatürk'ün devlet nişan ve madalyasından çıkarılmasının gerekçesini Danıştay ve onama kararına itiraz eden iktidar açıklamalı. Belgelere geçmeyen ama Atatürk'ün çıkarılmasına neden olan iddiayı bir yargı mensubu şöyle anlattı:

“Arap liderler ülkemize geldiğinde Anıtkabir'e gitmiyor. Bazı liderlerde Atatürk alerjisi var. Devlet nişanı verilecek Arap liderleri ve iş adamları, Atatürk kabartmalı nişanlardan rahatsız oluyor. Onları rahatlatmak için Atatürk kabartmasının çıkarılması gündeme gelmişti. Aslında, Atatürk'ten rahatsız olanlara, Atatürk'ü anlatsak daha yerinde olurdu.”

Kuşkusuz rahatsız olanların başında da Suudi Arabistan Kralı ve bazı Arap ülkelerinin liderleri geliyor. Onları memnun edeceğiz diye madalyalardan Atatürk'ü çıkarmak gerçekten ağır bir durum.

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