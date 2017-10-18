Devlet müdahalesi kuru üzüm fiyatlarını yükseltti

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- KURU üzüm üretiminin yüzde 90\'ının yapıldığı Manisa\'da, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) geçen eylül ayında kilosu 4 liradan üzüm alımına başlaması piyasada fiyatları yükseltti. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, TMO\'nun 4 liraya almasının ardından üzüm fiyatlarının yükselişe geçtiğini ve piyasada 4 lira 50 kuruştan üzüm satıldığını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın 4 liranın altında kuru üzüm satılmayacak açıklaması ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi, geçen eylül ayında kuru üzüm alımına başladı. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, 1 aylık dönemde TMO tarafından Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yaklaşık 2 bin ton, il genelinde de 5 bin tonun üzerinde kuru üzüm alındığını duyurdu. 4 lira açıklamasının üretici için bir garanti olduğunu ve üzümünü satmak istemeyenlerin de rahatladığını ifade eden Kaçire, \"Üretici kuru üzüm fiyatlarının düşmeyeceğini, en kötü ihtimalle kilosunu 4 liradan TMO\'ya satacağını biliyor. Bundan dolayı piyasada bir rahatlama oldu. Üretici üzümünü satmasa bile zarar etmeyecek. TMO, elde üzüm kalmayana kadar alıma devam edecek\" dedi. Kaçire, şu an için TMO\'nun alacak kuru üzüm aradığını da kaydetti.

Ticaret Borsası\'nda kuru üzüm fiyatlarının 4 lira 50 kuruşa çıktığını belirten Kaçire, fiyatların daha da yükselebileceğini söyledi.



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