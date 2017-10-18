T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Devlet müdahalesi kuru üzüm fiyatlarını yükseltti

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- KURU üzüm üretiminin yüzde 90'ının yapıldığı Manisa'da, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) geçen eylül ayında kilosu 4 liradan üzüm alımına başlaması piyasada fiyatları yükseltti

18 Ekim 2017 18:47

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- KURU üzüm üretiminin yüzde 90\'ının yapıldığı Manisa\'da, Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) geçen eylül ayında kilosu 4 liradan üzüm alımına başlaması piyasada fiyatları yükseltti. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, TMO\'nun 4 liraya almasının ardından üzüm fiyatlarının yükselişe geçtiğini ve piyasada 4 lira 50 kuruştan üzüm satıldığını söyledi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın 4 liranın altında kuru üzüm satılmayacak açıklaması ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi, geçen eylül ayında kuru üzüm alımına başladı. Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, 1 aylık dönemde TMO tarafından Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yaklaşık 2 bin ton, il genelinde de 5 bin tonun üzerinde kuru üzüm alındığını duyurdu. 4 lira açıklamasının üretici için bir garanti olduğunu ve üzümünü satmak istemeyenlerin de rahatladığını ifade eden Kaçire, \"Üretici kuru üzüm fiyatlarının düşmeyeceğini, en kötü ihtimalle kilosunu 4 liradan TMO\'ya satacağını biliyor. Bundan dolayı piyasada bir rahatlama oldu. Üretici üzümünü satmasa bile zarar etmeyecek. TMO, elde üzüm kalmayana kadar alıma devam edecek\" dedi. Kaçire, şu an için TMO\'nun alacak kuru üzüm aradığını da kaydetti.
Ticaret Borsası\'nda kuru üzüm fiyatlarının 4 lira 50 kuruşa çıktığını belirten Kaçire, fiyatların daha da yükselebileceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUMANİSA DHA KURUManisa Toprak Mahsulleri Ofisi TMOZiraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire TMOGıda TarımHayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaToprak Mahsulleri OfisiZiraat Odası Başkanı Mustafa KaçireTMOYunusemre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24