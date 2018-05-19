"Devlet miting yapar mı" sorusuna sinirlenen AKP'li Metiner: Sen niye Erdoğan'dan rahatsızsın hanımefendi?

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesinde yayınlanan köşe yazısında isim vermeden Karar gazetesi yazarı Elif Çakır’ı eleştirdi. Cuma günü İstanbul Yenikapı’da düzenlenen mitingle ilgili olarak yayımlanan yazısında “Devlet miting yapar mı?” diye soran Çakır’a tepki gösteren Metiner, “Sen niye Erdoğan’dan rahatsızsın hanımefendi?” ifadelerini kullandı.

“Günün birinde sana böyle hitap edeceğim aklımın ucundan dahi geçmezdi. Bir şeye daha hiç ihtimal vermezdim: Senin Recep Tayyip Erdoğan’dan bu denli nefret edeceğine. Dahası, tıpkı başkaları gibi Erdoğanfobik olabileceğine” diyen Metiner, Çakır’ın 24 Haziran’daki seçimleri kaybetmesi amacıyla Erdoğan’ın ‘düşmanlarıyla işbirliği’ yaptığını savundu. Metiner, “Dün etrafında pervane olduğun ve öve öve bitiremediğin Erdoğan, ne oldu da içini nefretle dolduran bir isme dönüştü? Sahi, sana veya senin gibi eski arkadaşlarımıza ne yaptı da bu kadar acımasız ve amansız bir karşıtlık içine girdiniz?” dedi.

"Hangi ara Erdoğan’a bu kadar nefret biriktirdin sen?"

Metiner’in Star gazetesinde bugün (19 Mayıs) yayımlanan, “Sen niye Erdoğan’dan rahatsızsın hanımefendi?” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Merak ediyorum: Hangi ara Erdoğan’a bu kadar nefret biriktirdin sen? Hangi nedenle bu denli muhalif kesildin?

Dün etrafında pervane olduğun ve öve öve bitiremediğin Erdoğan, ne oldu da içini nefretle dolduran bir isme dönüştü? Sahi, sana veya senin gibi eski arkadaşlarımıza ne yaptı da bu kadar acımasız ve amansız bir karşıtlık içine girdiniz?

Her fırsatta zehir zemberek bir dille Erdoğan’a saldırmak veya saydırmak niye?

Dün Yenikapı’da yaptığımız mitingten Erdoğanfobikler gibi rahatsızlık duymuşsun. Sütununa taşıdığın o suret-i haktan cümleler bilesin ki düşmanın güllesinden daha ağır geldi yüreğime. Kurnazlıkla yazdığın o yazı gerçekte Erdoğan’a karşı nasıl bir kinle dolu olduğunu gösteriyor.

Her bir satırın patolojik düzeyde sorunlu…

FETÖ şemsiyesi altında bir araya getirilen siyasi unsurların ağzıyla getirdiğin eleştiriler giderek kendini kimlerin safına yerleştirdiğini gösteriyor. Onlar bir ağızdan “Erdoğan seçim için Filistin ve din istismarı yapıyor. Mitingin amacı bu!” deyip dururken sen kalkıp aynı kapıya varan farklı laflar ediyorsun.

“Devlet miting yapar mı?” sorusunun altına yerleştirdiğin o lafların var ya kurnazlığını ve hinliğini örtmeye yetmiyor. Henüz “din istismarcısı!” deme noktasına gelmedin. Lakin yakında onu da dersen hiç şaşırmam artık."

Çakır: Devletin, iktidarın, görevi, yapacakları mitingin çok daha ötesinde değil midir?

Çakır, cuma günkü köşe yazısında, miting kararını eleştirmiş ve “Devlet böylesi bir konuda miting mi yapar? Böylesi ‘kınama’, ‘tepki gösterme’ mitinglerini, toplantılarını düzenlenmesi gereken sivil toplum kuruluşları değil midir? Ülkemizde Filistin’de yaşanan zulmü kendisine dert edinen bir tane bile sivil toplum kuruluşu yok mu ki, iktidar partisi bu işe el attı? Devletin, iktidarın, görevi, yapacakları mitingin çok daha ötesinde değil midir?” ifadelerini kullanmıştı. Yazının ilgili bölümü şöyle sonlanlandırılmıştı:

“İsrail, ilk kez 14 Mayıs’ta Filistin’de katliam yapmadı. Filistinliler yarım asırdır İsrail askerlerinin kurşunlarıyla ölüyorlar. Şimdi hem de tam seçimin arifesinde ülkede Filistinli şehitler için milli yas ilan edilmesi! Tamam, bütün bunlar güzel. Ve fakat, Filistin duyarlılığı taşıyan bir iktidar partisi, hem de 16 yıl iktidarda kalan... Gelinen nokta ise, sivil toplum kuruluşlarının yapması gerekene talip olmak ve “Yenikapı’da zulme lanet, Kudüs’e destek” mitingi düzenlemek…”