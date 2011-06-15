-DEVLET MEMURLARI TOPLU ŞİKAYETTE BULUNABİLECEK ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Devlet Memurları ile ilgili bazı yönetmeliklerde değişiklik yapıldı. Buna göre, ''Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik''in yürürlüğe konulması ile karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 28 Kasım 1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ''Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik''in ''Toplu Şikayet Yasağı''nı ifade eden 4. maddesi yürürlükten kaldırıldı. Bu maddede, ''Birden fazla devlet memurunun toplu olarak söz veya yazı ile şikayette bulunmaları yasaktır'' deniliyordu. Aday memurların yetiştirilmesi ile ilgili yönetmelikte ise ''Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak adaylığı kaldırılan kişiler'' ifadesi, ''Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj devrelerinin her birinde başarılı olarak adaylığı kaldırılan kişiler'' olarak değiştirildi. Ayrıca 15 Ocak 1974 tarihli ve 7/7753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği ile 8 Eylül 1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.