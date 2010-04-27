Devlet Memurları Kanunu değişiyor

T24- Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapan 26 maddelik bir yasa tasarısının, Bakanlar Kurulunda imzalandığını ve Anayasa değişikliklerinden sonra Meclise sunulacağını bildirdi.



Devlet Personel Başkanlığının (DPB) 50. Kuruluş Yıldönümü nedeni ile düzenlenen ''Personel Yöneticilerinin Bilgilendirilmesi Semineri''nin açılışında konuşan Yazıcı, devletin temel işlerinin, kendisini oluşturan insanlara kaliteli hizmet sunmak olduğunu belirtti. Kaliteli hizmetinde de bazı şartları olduğunu ifaden eden Yazıcı, ''bunlar bilinir ama çoğu kez ıskalanır'' dedi.



Kaliteli hizmetin birinci şartının nitelikli, yetişmiş elemanlarla hizmet sunmak olduğunu anlatan Bakan Yazıcı, bunun için de başta Devlet Personel Başkanlığı olmak üzere, kamuda insan kaynaklarında çalışanlara büyük görev düştüğünü vurguladı. Verimli ve kaliteli hizmetin diğer bir şartını da, kamuda görev almış olan bireylerin, kendi donanımlarına en uygun pozisyonda görevlendirilmesi olduğunu dile getiren Yazıcı, personel rejiminin çok karmaşık durumda bulunduğunu ifade etti.



Aynı eğitimi almış insanlar arasında ücret farklılıklarının doğal olduğunu, ancak bu farklılığın çok fazla olmasının sorun oluşturduğunu anlatan Yazıcı şöyle devam etti: ''Bunun için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun'da değişiklik yapan, 26 maddelik bir tasarıyı, Bakanlar Kurulunda imzaladık. Anayasa değişikliği sonrasında Meclise sunacağız. Tasarı ile önemli değişiklikler yapıyoruz.



Bir örnek vereyim. Kamu kurumlarının birçoğunda kariyer uzmanlığı var. DPT'deki, Çalışma Bakanlığı'ndaki farlı ücret alıyor. Başbakanlık'taki farklı alıyor. Bunun izahı yok. Niçin farklı alsın? Bu uzmanlıksa, belli sınavdan geçirilerek buraya alınıyorsa, ücretlerdeki farklılığın izahı yok. Bunları giderecek şekilde yeni düzenleme yapıyoruz. Yeni toplu görüşmelerde mutabık kaldığımız konuları da bu tasarı ile karşılıyoruz.



Bir örnek vereyim. Memurun, bulunduğu yeri hafta sonunda izinsiz terk etmesi disiplin suçu. Bu çağda bu olmaz. Bu ve buna benzer şeyleri kaldırıyoruz. 657'de bugüne kadar birçok değişiklik yapılmış, birçok madde uygulanamaz durumda. Bunları ayıklıyoruz. Yeni bir kanun yapalım ama bu zor. Bu bir adımdır. Kamu personel sisteminin daha etkin çalışması için gerekli yasal düzenlemeyi de inşallah gelecekte gerçekleştireceğiz.''





-TOPLU SÖZLEŞMEYE GEÇİŞ-





Devlet Bakanı Yazıcı, Mecliste görüşülmekte olan anayasa değişikliği paketinde de memurlarla ilgili önemli bir düzenlemenin yer aldığını belirtti. Yazıcı, söz konusu düzenlemede kamu personeli için toplu görüşmeden, toplu sözleşmeye geçiş öngörüldüğüne işaret ederek, ''Meclis inşallah bu önemli değişikliğe de imza atacaktır. Önce toplu sözleşmeyi gerçekleştireceğiz ve daha sonra da kamu personel rejiminde daha köklü düzenlemelere gideceğiz'' diye konuştu.