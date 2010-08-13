Devlet, meme kanseri ilacının bedelini bir yıl boyunca ödeyecek...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yalnızca dokuz haftalık kür bedelini ödediği kanser ilacının bedelinin 52 hafta ödenmesi konusundaki Danıştay kararını uygulamaya koydu. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sadece dokuz haftalık kür bedelini ödediği kanser ilacının 52 hafta ödemesi konusundaki Danıştay kararını, üç ay sonra uygulamaya koydu.

Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girerken, erken evre meme kanserli hastaların, trastuzumab etken maddeli ilacı kullanabilmeleri için doktorlarına imzalı bir hasta olur formu vermesi gerekecek.

Sağlık Bakanlığı ilacın uzun süreli kullanımında kalp krizi gibi riskler olduğunu savunuyor. Bianet'te yer alan habere göre; erken evre meme kanserli hastalarda metastaz gelişmemesi için doktorlar bir yıl boyunca 'trastuzumab' etken maddeli ilacı öneriyor. İlacın yıllık bedeli 60 bin lirayı buluyor.

SGK süre kısıtlaması getirmişti

Her yıl yeni tanı alan 30 bin civarındaki meme kanserli hastadan en az dörtte birinin kullanması gerektiği belirtilen ilacın ödemesinde SGK süre kısıtlaması getirmişti.

SGK tedavinin ancak dokuz haftalık bölümünü karşılayacağını karara bağlarken, bu uygulamadan ilk İzmirli eğitimci Sami Özdemir'in Danıştay'a açtığı dava ile geri adım atılmıştı. Danıştay kararıyla sınırlama kaldırılmış, ilacın bedelinin ödenme süresi 52 haftaya çıkarılmıştı.

Ancak SGK buna karşın ocak ayında yayınladığı bir genelge ve Sağlıkta Uygulama Tebliği'ne (SUT) eklenen düzenleme ile "Erken evre meme kanseri endikasyonunda tedavi süresi 9 haftadır" diyerek yine sınırlandırmaya gitmişti. Bunun üzerine birçok hasta yine yargıya başvurmuştu.

İlk karar geçen Mayıs'ta alındı

Hastalar lehine ilk karar geçen mayıs ayında bir hastanın başvurusu üzerine alındı. Danıştay, ilaç bedeli SGK tarafından karşılanmak üzere bir yıl boyunca tedavinin önünü açtı.

Danıştay, doktorların önerdiği gibi erken evre meme kanserli resmi hastaların, ilaç bedeli SGK tarafından karşılanmak üzere bir yıl süreyle bu tedaviyi görmelerinin önünü açtı.

Değişiklik, 6 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlacın 52 hafta kullanılabilmesi için 'bilgilendirilmiş hasta olur formu' hazırlandı.

Bu formda 'trastuzumab'ın ne olduğu, hangi koşullarda uygulandığı, uzun süreli kullanımındaki yan etkileri, özellikle kalp ve solunum sistemi üzerine olumsuz etkileri var.

Akdağ: Yan etkileri var

Henüz ilaç tartışmaları sürerken Sağlık Bakanlığı geçen ay ilacın uzun süreli kullanımında ciddi yan etkileri olduğunu savunmuştu.

MHP'li Yılmaz Tankut'un soru önergesini yanıtlayan Bakan Akdağ, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, bazı üniversiteler, onkoloji uzmanlarının da yer aldığı bir komisyon oluşturulduğunu ve buna göre işlem yapıldığını belirterek, "Daha sınırlı sayıda uzmanın görüşü ile sonuca ulaşılarak alınan mahkeme kararında hangi saikle hareket edildiği anlaşılamadı" demişti.

Akdağ bu etken maddeli ilaçları kullanan hastalarda beyin kanseri metastazı görülme oranının daha yüksek olduğunu ve maddenin uzun süreli kullanımında kalbe zararlı etkisinin görüldüğünü söylemişti.