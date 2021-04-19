Devlet Malzeme Ofisi, sağlık çalışanlarının kullanacağı 17.5 milyon adetlik maske ihalesini ikinci kez iptal etti

Devlet Malzeme Ofisi, sağlık çalışanları uzun süreli kullanıma uygun maskeye ulaşımını kolaylaştırmak için geçen yıl aralık ayında açtığı 17.5 milyon adetlik maske ihalesi hala sonuçlanmadı. Yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı ihracatçı firmaların DMO'ya hibe ettiği kalitesiz maskeleri kullanmak zorunda kalıyor.

Sağlık çalışanları EN 149 standartlarında N95 FFP2/FFP3 kafa arkası lastikli ve uzun süreli kullanıma uygun kaliteli maskeye ulaşmak isterken, Devlet Malzeme Ofisi’nin açtığı ve hala sonuçlanmayan ihale sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 200’lerdeyken, bu sayı bugün 500’e ulaştı.

Hibe maskeler sağlık çalışanlarına veriliyor

Firmalar, hükümet kararıyla her üç N95 maske ihracatı karşılığında bir N95 maskeyi Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe olarak veriyor. Son değişiklik ile bu oran 5 maske ihracatı karşılığında 1 adet hibe şekline uygulanıyor. DMO hibe olarak gelen bu maskeleri hastanelere ve sağlık kuruluşlarına dağıtıyor.

Ancak sağlık çalışanları kafa arkası lastikli olmayan kulak arkası lastikli olan, sızdırmazlık problemi yüksek olan ve uzun kullanıma uygun olmayan bu maskeleri kullanmak istemiyorlar. Firmalar kalitesiz ve riskli maskeleri hibe ettikleri için sağlık çalışanlarına yüksek koruyuculu FFP2/FFP3 ulaşmıyor.

Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Daire Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı için açtığı 17 milyon 593 bin 400 adetlik FFP2/FFP3 maske ihalesi geçen yıl 15 Aralık günü duyuruldu, ihale evrak teslim tarihi olarak bir ay sonrası açıklandı.

İhale iptal edilip yeniden açıldı

DMO, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan evrak ve numune incelemesinden sonra işi yapmaya ehil bir firmanın sona kalmış olmasına rağmen 12 Şubat 2021 günü ihalenin iptal edildiğini duyurdu. DMO 10 gün sonra ikinci bir ihale duyurusu yaptı. İç zarf açma tarihi olarak ise 9 Nisan belirlendi. Özellikle yurtdışındaki hastanelere maske ihracatı yapan yine aynı firma sona kaldı ancak iç zarf açılışı yapılmadan süreç uzatılıyor ve ihale bir kez daha iptale gidecek gibi görünüyor.

İlk ihalenin Resmi Gazete’de yayınlanan ilanındaki şu ifade de dikkati çekmişti: “Söz konusu ihale, kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Devlet Malzeme Ofisi satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.”