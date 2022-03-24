Devlet Malzeme Ofisi'nden oy kabini ihalesi

Devlet Malzeme Ofisi, Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtiyacı olarak belirtilen 2 kısım 2 kalem oluklu mukavvadan oluşan oy verme kabini satın alımı için ihale açtı.
Cumhur ve Millet ittifakları arasında erken seçim polemiği yaşanırken, Devlet Malzeme Ofisi, oy verme kabini alımı için ihale açtı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda alım miktarına ilişkin bir açıklama bulunmazken, tekliflerin 7 Nisan’a kadar verilebileceği kaydedildi.
Seçim barajının yüzde 10’dan 7’ye indirilmesini de içeren Seçim Kanunu teklifi de TBMM Anayasa Komisyonu’nda 17 saat süren mesainin ardından sabah saatlerinde kabul edildi.