'Dini kitaplara KDV indirimiyle dindarım mesajı veriliyor'

Dinî kitaplara getirilen KDV indirimine yazarlardan ve yayıncılardan tepki geldi. İletişim Yayınları Editörü Kıvanç Kıvanç Koçak, 'Hiç kimse fiyatı düştü diye Zebur almaz' dedi. Taraf gaztesi yazarı Murat Belge ise, "Hükümet ben dindarım mesajını bir kez daha vermiş oldu" şeklinde konuştu.

Bakanlar Kurulu kararı ile dinî kitaplara uygulanan verginin yüzde sekizden, yüzde bire düşürülmesine yayıncılar tepkili. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bundan sonra Kur’an-ı Kerim, Kur’an meal ve tefsir kitapları ve cüz, sure, ayet veya meallerini içeren kitaplarda KDV yüzde bir olacak. Listede zaten ücretsiz olarak dağıtılan Zebur, Tevrat, İncil gibi kitaplar da bulunuyor. Yayınevleri ve yazarlar ise uygulamaya tepkili...

Yasaklı kitabın başına kutsal yazacağız

Sel Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni İrfan Sancı: Dinî kitaplarla sınırlandırılmaları anlamsız. Sonuçta maliyetler aynı. Yayıncılıkta kamplaşma yaratacak. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Bizim yargılandığımız William Burroughs’un Yumuşak Makine adlı kitabının başına okunması ve okutulması için kutsal yazmayı düşünüyoruz.

Ben dindarım mesajı veriliyor

Murat Belge: Böyle şeyler otomatikman saçma geliyor bana. Nedir bu ayrım? Nedir bu din din din diye tutturmak anlamıyorum. Maliyeti çok yüksek, erişilmesi zor, bunda bir kolaylık yapalım denilecek bir durum da yok ortada. Bu da simgesel birtakım jestlerden biri. Hükümet ben dindarım mesajını bir daha vermiş oldu. Kutsal kitaplarla var olan ilişkiyi değiştirecek bir şey değil.

Göstermelik olarak İncil de koymuşlar

İletişim Yayınları Editörü Kıvanç Koçak: Teknik olarak kutsal kitapların yazarları yok. Ancak tefsir, cüz, meal gibi kitapların yazarları var. Bu kitapları diğerlerinden ayrı tutmak haksızlık. Kültürel ürünlerde kamplaşma yaratır. Göstermelik olarak, İslami kitapların yanına Zebur, Tevrat, İncil gibi kitaplar da konmuş. Bu kitaplar zaten bedava dağıtılıyor. Zirve davasını hatırlayın. Hiç kimse “Zebur’da fiyatlar düşmüş, hadi alalım” diye kitap almaz.

Yayınevleri patır patır kapanırken

Can Yayınları Genel Müdürü Can Öz: Kitap yayınıyla ilgili her türlü destek, bizim olumlu karşıladığımız gelişmedir. Ancak fazlasıyla eksik ve yetersiz. Çünkü Türkiye’de bütün yayıncılar yüzde sekiz KDV ile sattığı ürünlerle ilgili yaptığı tüm alımları yüzde 18 KDV ile alıyor. Dinî kitaplara gelmeden önce biz yayıncıların bu meselesinin çözülmesini bekliyorduk. Umuyorum ki dinî kitaplardaki bu gelişmeler kültür kitaplarına da yansır. Biraz beklemek lazım, belki bir süre sonra kültür kitaplarında da KDV indirimine gidilir. Devletin hangi kitaplarda KDV indirimi yaptığı aslında devletin Türkiye’deki insanların ne okumasını istediğine dair bir sözdür şüphesiz. Umuyorum ki KDV indirimleri ve mali desteklerle Türkiye’de orta boylu ve küçük bir sürü yayıncının insanlara gerçekten onların daha aydınlık olmasının da önünü açacak imkânlar sağlanır. Yoksa bugün devletimiz bize yalnızca dinî kitapların okunması ile ilgili yönlendirme yapmış olacak. Devletimiz dinî kitapların okunmasını teşvik ediyor. Bu tür uygulamalar dünyanın birçok yerinde de vardır. Özellikle dinî görüşlere önem veren hükümetler ve devletler, bu gibi kitaplarda maliyeti ortadan kaldırmak isterler. Bugün bu tarz indirimlere ihtiyaç duyan bir sürü yayıncı var Türkiye’de. Patır patır yayınevleri kapanıyor. Sektör yaşadığı kaosa çözüm beklerken, bunu pek etkilemeyecek bir hamleyle karşılaştık.

Tirajikomik ve fantastik bir âlemdeyiz

Aslı Tohumcu: Kitapların KDV’si fazlaysa bütün kitapların KDV’si fazladır. Adil davranmak gerektiğini düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim de bir eser, Elif Şafak’ın romanı da bir eser. İletişim’den çıkan bir araştırma kitabı da bir eser. Yüzde bir KDV ile satılabiliyorsa bunlar satılsın. Sadece dinî kitaplarda olması siyasi bir karardır. Tirajikomik ve fantastik bir âlemde yaşıyoruz. Benim de evimde kutsal kitaplar var. Babaannemden kalan Kur'an-ı Kerim var. Ona bir şey olmadıkça yenisini almam.

Bizce gerekli bir karar

Timaş Basın ve Medya Sorumlusu Nalan Yıldırım: Bakanlar Kurulu’nun yaptığı KDV indiriminin sadece dinî yayınlar için değil tüm kitaplar için geçerli olmasını ve kitabın lüks tüketim malzemesi olmaktan çıkmasını arzu ederiz. Sektör olarak dinî yayınlarda yapılan KDV indirimi bizce gerekli ve ulaşılabilmesi açısından faydalı bir karardır. Cüz ve meallerde ise sözleşme kitap çıkmadan yapıldığı için yazar teliflerini etkilemez. (Sekan Ayazoğlu/ Taraf)