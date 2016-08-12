Devlet kurumunda 'demokrasi sorgusu': Nöbete neden katılmadın?

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Personele Yenikapı'yla eşzamanlı olarak yapılan mitinge "katılmama gerekçesi ve mazareti" soruldu

12 Ağustos 2016 10:55

İstanbul Yenikapı’da 7 Ağustos'ta yapılan ve tüm illerde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen “Demokrasi ve Şehitler” mitingi bazı illerde beklenen ilgiyi görmedi. Katılım düşük olunca Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, personelini sorguya aldı. Müdürlük, personeline Yenikapı'yla eşzamanlı olarak yapılan mitinge "katılmama gerekçesini ve mazaretini" sordu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Ankara’daki Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden İzmir başta olmak üzere çeşitli illere gönderildiği öğrenilen faksta “7 Ağustos 2016’da Şehitler Günü Konak Meydanı’ndaki programa katılıp katılmadığınızı, katılmadıysanız mazeretinizi bildiriniz. Bilginizi ve gereğini rica ederim” ifadelerine yer verdi. Faksta, çalışanların adı, soyadı, mitinge katılıp katılmadığı, katılmadıysa da mazeretini bildirilmesi istendi. Aynı faksın eşzamanlı mitinglerin düzenlendiği bölge müdürlüklerine de gönderildiği öğrenildi.

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