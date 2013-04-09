Bakanlıklardan kaldırılan TC ibaresi Facebook'a geldi

TC ibaresi devlet kurumlarının logolarından kaldırılıyor. CHP Amasya milletvekili Ramis Topal konu hakkında "T.C. ibaresinin kaldırılması düşündürücü ve üzücüdür" dedi. Bu tartışma üzerine Facebook'ta 9 milyon kullanıcı isimlerinin başına TC ibaresini yerleştirdi.

CHP Amasya Milletvekili Ramis Topal Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na yazılı olarak cevaplaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Gerçek Gündem gazetesi'nin haberine göre, bir anda ulusal basında geniş yer bulan önerge şimdi de Facebook'un ana gündemi oldu. "TC" ibaresinin silinmesine tepki gösteren Facebook kullanıcıları profillerini değiştirdi.

CHP'li Topal konuya ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti’nin her köşesinde kasabasından köyüne, mezrasından beldesine vatandaşlarına hizmet veren bu kurumun tabelalarından Türkiye Cumhuriyeti’nin kısalması olan “T.C.” ibaresinin kaldırılması düşündürücü ve üzücüdür" dedi.

CHP milletvekili Ramis Topal kendi Facebook sayfasını "TC Ramis Topal" olarak değişti

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, düzenlenen yeni yönetmeliklerle kamu kurumlarında “T.C.” ibarelerinin kaldırılmaya başlandığını ifade ederek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “T.C.’nin her yerden kaldırılması, Türk, Türkiye ve Atatürk adlarının tasfiye edilmesini tasavvur ettiğiniz yeni Anayasanızın ön hazırlıklarını mı oluşturmaktadır?” diye sordu.

CHP’li Çıray yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eski yönetmeliğinde, tabelalarda “T.C.” ibaresinin bulunacağı ve en üste yazılacağı belirtilirken, yeni Kurum Tanıtım Yönetmeliği’nde “T.C.” ibaresinin yazılmayacağı, sadece logonun içinde yer alacağına dikkat çekti. Çıray, Sağlık Bakanlığı’nın logosundan da T.C.’nin kaldırılmasından sonra Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Sağlık Evi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuarı ve Halk Sağlığı Müdürlüğü gibi kurumların tabelaları ile ilgili düzenlemeler yapılarak T.C. ibaresinin kaldırılmasını kabullenemediklerini belirtti.

Diğer yandan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, Uşak’ta gerçekleştireceği bir dizi açılış için hazırlanan afişlerden de Atatürk isminin çıkarılmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Çıray, Başbakanın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “T.C.” ibarelerinin kaldırılmasının amacını, yasal dayanağını sorarken ayrıca "Asıl rahatsızlık veren şey 'Cumhuriyet' sözcüğü mü?" sorusunu yöneltti.

Çıray, Başbakan’a bu uygulamayı durdurmayı düşünüp düşünmediklerini, “T.C.” ibaresini kaldırmak için daha kaç tabelâ değiştireceklerini, değiştirilecek bu tabelâlar için devletin ve milletin cebinden kaç para harcayacaklarını sordu. Çıray soru önergesinde, “T.C.”nin her yerden kaldırılması Türk, Türkiye ve Atatürk adlarının tasfiye edilmesini tasavvur ettiğiniz yeni Anayasanızın ön hazırlıklarını mı oluşturmaktadır?” diye sordu.

Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık kurumlarından “Türkiye Cumhuriyeti” (T.C.) ibaresinin kaldırılmasına yönelik haberlere ilişkin açıklama geldi.

Bakanlığa bağlı alt birimlerin başında “Türkiye Cumhuriyeti” ifadesinin kullanımına gerek olmadığını belirten Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, halk sağlığı kurumu ve kamu hastaneleri gibi kurumların başına T.C. ibaresi eklenmeden çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, “Kurumsal yapımız bu şekilde devam edecek'' diye konuştu.

''Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'' ibaresinin devam edeceğini vurgulayan Müezzinoğlu, ''Onun altında 'İstanbul Ümraniye Kamu Sağlığı Hastanesi' diyor. Burada ayrıca T.C. kullanılmasının bir mantığı yok'' ifadesini kullandı.