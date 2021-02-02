Devlet kuruluşu TÜRASAŞ, en az "yüksek okul" mezunu hizmetli arıyor!

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. hizmet alımı için ihale açtı. TÜRASAŞ’ın ihale şartnamesine makam hizmetlisi olacak 18 kişi için en az 2 yıllık üniversite şartı konduğu görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de toplam işsiz sayısı 4.3 milyon kişi. Toplam işsiz sayısının 1 milyon 84 bini ise üniversite mezunu. Yani her dört işsizden biri üniversite eğitimi almış kişilerden oluşuyor. Üniversite mezunu olup iş arayanların 333 bini 20-24 yaş grubunda, 343 bini de 25-29 yaş grubunda. Üniversite eğitimi almış genç nüfusumuz, işsiz güçsüz ve umutsuz.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk imzalı habere göre, üniversite mezunlarının işsiz kaldığı bu tablo, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) statüsündeki Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜRASAŞ) açtığı hizmetli alımı ihalesiyle bir kez daha gözler önüne serildi. TÜRASAŞ, “Merkez Teşkilatının Genel Temizliği, Makam Hizmetlisi ve Önleyici Bakım Hizmet Alımı” ihalesi açtı. 5 Şubat 2021'de yapılacak ihalede, makam hizmetlisi (odacı) olacak 18 kişi için en az 2 yıllık “Üniversite mezunu” şartı konuldu. İlanda üniversite mezunu odacıların ‘'Makam ve sekretarya odalarında temizlik işlerine yardımcı olacağı, makama gelen misafirleri karşılayacağı” belirtildi.

İlanda iş tanımı şöyle yapıldı:

“İkram yapacak, ihtiyaç halinde makama gelen telefonları cevaplandıracak, sekreterlikte ihtiyaç duyulan ofis işlerini (fax, fotokopi çekimi, kırtasiye) yerine getirecek, diğer kişi veya birimlere götürülmesi gereken belge, evrak, dosya ve malzemeleri götürüp getirecek.''