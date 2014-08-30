Devlet korumasından çıkanların yüzde 10'u intihar ediyor!

Reşit olmalarının ardından devlet korumasındaki yurtlardan ayrılan çocukların yüzde 10'unun intihar ettiği ortaya çıktı. Rapora göre yurtlardan ayrılan çocukların yüzde 14’ü suça, yüzde 20’si de fuhuşa sürükleniyor.

Devlet korumasında yetişen bir grup genç tarafından kurulan Hayat Sende Gençlik Akademisi’nin yurttan ayrılan gençler üzerinde hazırladığı raporda ilginç sonuçlar çıktı.

Fatma Eren’in Bugün gazetesindeki haberine göre, 18 yaşını doldurduktan sonra devlet tarafından işe yerleştirilen 37 bin 945 çocuktan yaklaşık 2 bin 500’ünün işten çıkarıldığı ifade edildi. İş hayatlarının sonlandırılmasında güven duygusunun etkili olduğunu söyleyen Hayat Sende Gençlik Akademisi’nin kurucularından Abdullah Oskay, borçlanmaya dikkat çekti. Oskay, “Hep birilerine güven duyma isteği içindeler. Kim gelse onlara inanıyorlar ve çok çabuk kefil oluyorlar. Üstlerine kalan borçları ödeyemeyince icra veya borçlandığı kişinin iş yerine gelmesiyle büyük çoğunluğunun işine son veriliyor” dedi.

Psikolojik savaşta eziliyorlar

Oskay, yurtta yetiştiği için de iş yerinde yaşanan ayrımın da çıkarılma nedenleri arasında yer aldığını söyledi. Oskay, “Devlet işe yerleştiriyor ama oradaki psikolojik savaşı görmezden geliyorlar. Çocuklar o savaşta eziliyor. Küçülmeye gitmek isteyen işlerin ilk hedefi devletin yerleştirdiği çocuklar oluyor” diye konuştu.

4 bin 368 kişi iş bekliyor

Raporda, çalışan bireylerin yüzde 40’ının mobbinge maruz kaldığının altı çizildi. 4 bin 368 kişinin de iş için beklediği vurgulandı.

İstismara uğrayan, suça sürüklenen veya aile içi şiddete maruz kalan çocukların reşit olmasıyla birlikte yurtta kalma hakkının sona erdiği aktarıldı. Her yıl ortalama devlet korumasından ayrılan 700 çocuktan yüzde 10’unun intihar ettiği belirtildi. 18 yaşını doldurduğu için yurtlardan ayrılmak zorunda kalanların yüzde 20’sinin suça sürüklendiği kaydedildi. Fuhuşa sürüklenen genç kız oranının ise yüzde 14 olduğu dile getirildi. Oskay, “Güvenecekleri limanı bulamayan çocuklar doğrudan ya canına kıyıyor ya da kötü niyetli kişilerin eline düşüyor” ifadesini kullandı.

Çocuklar aile yanında olsun

Çocukların aile yanında yetişmesinin ruhsal gelişim açısından önemli olduğu vurgulandı. Raporda, evlat edindirilen çocuk sayısının 13 bin 25 olduğu açıklandı. 3 bin 656 çocuğun ise 3 bin 25 koruyucu aile tarafından bakıldığı ifade edildi. 11 bin 465 kişinin de devlet koruması altında kaldığı hatırlatıldı. Ayrıca raporda, çocukların aile yanında desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2014 Mayıs ayı verilerine göre, aile yanında desteklenen çocuk sayısı 49 bin 745 olarak tespit edildi.