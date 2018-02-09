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Devlet korumasındaki çocuklar için 18 yaş şartı kalkıyor

18 yaşını doldurduktan sonra, iş bulana kadar devlet kurumlarında kalmaya devam edebilecekler

09 Şubat 2018 11:30

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet koruması altında olan çocukların 18 yaşından sonra sokağa atılmasını engellemek için yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, koruma altındaki, üniversite kazanamamış çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra, iş bulana kadar devlet kurumlarında kalmaya devam edebilecekler. 

Kurum bakımından ayrılan gençler, uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte istihdam edilene kadar geçen süreçteki barınma ihtiyaçları Aile Bakanlığı tarafından karşılanacak. Devlet koruması altında, yurtlarda kalan çocuklar, üniversite okudukları, yüksek lisans, doktora yaptıkları süre boyunca da yurtlarda kalmaya devam edebiliyorlar.

Kadrolara atanacak

Sabah gazetesinde yer alan habere göre bakanlık, koruma altındaki çocukların istihdamı için de yeni bir düzenleme daha getirdi. Devlet koruması altında, yurtlarda kalan çocukların doğrudan atamaları yapılırken üniversiteden mezun oldukları alanlar dikkate alınmadan, memur hizmetli gibi unvanlarla düşük kadrolara atanıyorlardı. Artık yurtlarda kalan çocuklar mezun oldukları üniversiteler ve uzmanlık alanları dikkate alınarak işe yerleştirilecek. Mühendislik, sosyoloji, psikoloji gibi çeşitli alanlardan mezun çocuklar hizmetli ya da memur olarak değil, mühendis, sosyolog, psikolog gibi kendi unvanlarıyla atanacaklar. Devlet kurumlarına yerleştirme için başvuru süresinde de düzenlemeye gidildi. Buna göre, yurtlarda kalan gençlerin, yerleştirme için Aile Bakanlığına başvuru süresi, 18 yaşını doldurdukları ve korunma veya bakım tedbir kararının sona erdiği tarihten itibaren 2 yıl iken, bu süre 5 yıla çıkarıldı.

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