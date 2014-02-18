Devlet yuvasında tecavüze uğradığı iddia edilen kıza kürtaj izni çıkmadı!

Devlet koruması altında olan ve uğradığı cinsel saldırı sonucunda hamile kalan 15 yaşındaki kıza kürtaj izni verilmedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam 15 yaşındaki kızın çocuk yuvasında tecavüze uğradığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek çocuk ailesiyle birlikte bize müracaat ediyor. Müracaat edildiğinde çocuk tecavüze uğramış ve hamile. Biz o şekilde alıyoruz. Ailenin müracaatından sonra biz korumaya alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Vatan gazetesinden Bülent Aydoğdu’nun haberine göre, İstanbul Bahçelievler 80. Yıl Çocuk Yuvası'nda koruma altında bulunan 15 yaşındaki K.D., iddialara göre cinsel istismara maruz kaldı. K.D.'nin faili bilinmeyen cinsel istismar sonucu hamile kalması üzerine olay Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na ulaştı.

23 Aralık 2013'te genç kızın kaldığı çocuk yuvasının avukatının yaptığı başvuruda, K.D. adlı çocuğun sağlığına zarar verilmemesi koşuluyla gebeliğin sonlandırılması, ceninden alınacak kan örneğinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek DNA tespitinin yapılmasına karar verilmesi istendi. Savcılığa yapılan başvuruda 9 haftalık hamile olduğu tespit edilen kızın yaşının küçük olması, çocuğa bakabilecek durumda olmaması ve mağduru olduğu bir suç dolayısıyla hamile kalması nedeniyle kürtaj izni talep edildi.

Başvurunun ardından savcılık dosyayı Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne göndererek karar vermesini istedi. Dosyayı inceleyen hâkim Sevil Zincir, yasada mahkeme kararı ile hamileliğini sonlandırılmasına ilişkin herhangi bir düzenlemenin bulunmadığını belirterek talebin reddine karar verdi.

24 Ocak 2014 mahkeme kararını açıklarken genç kızın da hamileliğinde 14 haftaya geldiği öğrenildi. Kararın ardından yapılan itirazın da reddedildiği öğrenilirken, koruma altında olan kızın şimdilerde hamileliğin 17. haftasını bitirdiği ve dosyasının halen Gaziosmanpaşa Çocuk Mahkemesi'nde bulunduğu belirtildi.

İslam: Çocuk yurda geldiğinde hamileydi

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, "Çocuk ailesiyle birlikte bize müracaat ediyor. Müracaat edildiğinde çocuk tecavüze uğramış ve hamile. Biz o şekilde alıyoruz. Ailenin müracaatından sonra biz korumaya alıyoruz" diye konuştu.

Çocuğa psikolojik yardım, eğitim yardımı ve ailesine destek vereceklerini vurgulayan İslam, şu anda çocuğun okuluna devam ettiğini, başarılı bir öğrenci olan çocuğun durumunun şu anda çok iyi olduğunu dile getirdi.