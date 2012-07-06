Devlet kadın polisi de koruyamadı

Ankara'da komiser Ümit Karakafa, boşanma davası açan polis eşi Gülşah Karakafa'yı 4 kurşunla öldürdükten sonra başına tek el ateş ederek intihar etti.

Ankara'da oturan 25 yaşındaki polis memuru Gülşah Karakafa, Polis Akademisi'ndeyken tanışıp sevgili olduğu 29 yaşındaki komiser Ümit Karakafa ile 4 yıl önce evlendi. Polis karı-kocanın Tokat'ta tayini çıktı. 4 yıl Tokat'ta görev yapan Karakafa çiftinin arası iddiaya göre Ümit Karakafa'nın şans oyunları oynayarak yüklü miktarda borca girmesiyle bozuldu.



Boşanma davası açtı



Gülşah Karakafa, kendisine şiddet uygulayan ve silah ile tehdit eden kocası komiser Ümit Karakafa ile boşanmak için dava açtı. Ancak Ümit Karakafa'nın tehditleri devam etti. Bunun üzerine Gülşah Karakafa, tayin isteyerek geçici görevle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Komiser olan Ümit Karakafa'nın ise Eskişehir Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayini çıktı. Ancak Ümit Karakafa, Ankara Batıkent'te oturan ve anne-babasının yanına yerleşen eşi Gülşah Karakafa'nın peşini bırakmayarak tehditlerine devam etti.



Koruma istedi



Boşanma davası açtığı komiser eşi Ümit Karakafa'dan sürekli silahlı tehdit alan Gülşah Karakafa, 2 gün önce savcılığa başvurarak koruma talep etti. Bunun üzerine Gülşah Karakafa'ya koruma verildi ancak prosedürler uzadığı için henüz koruma tahsis edilmedi.



Servis beklerken 4 kurşun



Gülşah Karakafa, sabah erken saatlerinde baba evinden çıkarak 2 bayan meslektaşı ile birlikte site önünde işe gitmek için servis beklerken boşanma davası açtığı kocası Ümit Karakafa geldi. Silahını çekerek diğer 2 bayan polisi uzaklaştıran Ümit Karakafa, Gülşah Karakafa'yı sitenin içine götürdü. 'Boşanma davasını geri çek yoksa öldürürüm' diyen Ümit Karakafa, hayır cevabı alınca silahını ateşledi. Gülşah Karakafa 2'si karın, 2'si de baldır kısmına isabet eden 4 kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, Ümit Karakafa'da başına tek el ateş etti. Ağır yaralanan Gülşah Karakafa, kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde Ümit Karakafa ise olay yerinde hayatını kaybetti.



'Ablamı koruyamadılar'



Ölen Gülşah Karakafa'nın kız kardeşi Melisa Karakaya, ablasının sürekli tehdit edildiğini belirterek, "Ablamı koruyamadılar. Sürekli tehdit ediliyordu. Defalarca tehdit aldığını söyledi ama yine de koruyamadılar. Şimdi ben her polis gördüğümde krize gireceğim. Ablam mükemmel bir insandı, çok iyi bir polisti. Ablamda polisti, onu koruyamadılar" diyerek gözyaşı döktü.



Yarın izne çıkıyordu



Bu arada Gülşah Karakafa'nın, yaşadığı sorunlar nedeniyle bunaldığı ve yarın itibariyle yıllık izne çıkacağı öğrenildi. Gülşah Karakafa'nın yakınlarına, "Çok bunaldım. Bu adam beni mahvetti. İzne çıkıp biraz kafa dinleyeceğim, umarım bu tatil iyi gelir" dediği öğrenildi.