Devlet işkenceyi kabul etti

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Metris Cezaevi’nde tutukluyken, işkence görerek öldüğü iddia edilen Engin Ceber’in yakınlarından devlet ve hükümet adına özür diledi. Şahin olayla ilgili 19 kişinin görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.Şahin, AKP grup öncesi Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, Metris Cezaevi’nde Ceber’in ölümüyle ilgili aralarında İnfaz Koruma Memuru, İnfaz Koruma İkinci Müdürü ve tutukluyu görmeden sağlık raporu verdiği gerekçesiyle doktorun da bulunduğu toplam 19 kişinin görevinden uzaklaştırıldığını, soruşturmanın devam ettiğini bu sayının artabileceğini bildirdi.Olayı çok yakından izlediğini belirten Şahin, “Türkiye’de bu dönemde böyle bir olayın meydana gelmesinden dolayı Adalet Bakanı olarak büyük üzüntü duyuyorum. Devlet ve hükümetim adına yakınlarından özür diliyorum. Sorumlular bulunacak, hak ettikleri cezayı alacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.