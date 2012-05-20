Devlet ilk kez 'Kürdistan' dedi

Şırnak Valiliği'nden yapılan resmi bir açıklamada, Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimden ilk kez 'Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi' olarak söz edildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliği’nden (Şırnak Vali Yardımcılığı) dün akşam saatlerinde yapılan bir açıklamada, Kuzey Irak ’tan ilk kez resmi olarak ’ Irak Kürdistanı’ diye söz edilmesi dikkat çekti. Irak ve Kuzey Irak ’a ihracat yapan firmalara yönelik yapılan açıklamada, resmi yetkililerin genellikle ’Kuzey Irak ’ ya da ’Bölgesel Kürt Yönetimi’ ifadelerini kullandığı bölge için ’ Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ ifadesi kullanıldı.

İran ’a 15 Nisan’dan beri uygulanıyor

Irak’a ihracat yapan firmaların uyarıldığı açıklamada, yarından itibaren Irak ’a ihracat yapan firmaların SGS ve Bureau Veritas isimli firmalardan belge almadan geçiş yapamayacağı belirtildi.

Sınır artık Fransızlara emanet

Açıklamada şöyle denildi:

"1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Irak Merkezi (Federal) Hükümeti, 15 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından, gıda ürünleri hariç İthalatta ’Sevk Öncesi Denetim’ başlatılması için SGS ve Bureau Veritas adlı iki uluslararası gözetim şirketi ile anlaşma imzalanmıştır. Söz konusu uygulama, IKBY tarafından 15 Nisan 2012 tarihine kadar ertelenmiş ve 15 Nisan 2012 tarihinden itibaren de 01 Mayıs 2012 tarihine kesin olarak uygulanmak üzere yeniden ertelenmiştir.

Uygulamadan sorumlu IKBY Standardizasyon ve Kalite Kontrol İşleri Kurumu (KSQCA) Başkanı Dr. Muayad Abdulrahman Koji ile Ataşeliğimizce yapılan görüşmelerde, Dr.Koji, İran ile gümrük kapılarındaki uygulamaların 15 Nisan 2012 tarihinden bu yana tavizsiz uygulandığını, belirli bir süre dahi olsa Türkiye ’den gelen sevkiyatların bu uygulama dışında tutulması nedeniyle İran tarafının kendilerini ayrımcılık yapmakla suçladığını, diğer gümrük kapılarında ise merkezi hükümetin uygulamayı çok önceden başlattığı, dolayısıyla uygulamanın tavizsiz yürütülmek zorunda olduğunu söylemiştir.

Konuyla ilgili sürecin yönetimi sırasında, ihracatçılarımız ile (Irak yetkili makamlarının da katılımıyla) yapılan toplantıda konu her açıdan değerlendiriliş ve bilgi paylaşımı en üst düzeyde yapılmıştır. Tekraren, Valiliğimizce Irak Halil İbrahim Sınır Mülki İdare Amirliği ile yapılan görüşmeler sonucunda uygulama 12.05.2012 tarihine ertelenmiştir. Özellikle Şırnak ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odalarına bağlı ihracatçılarımızın yoğun talepleri üzerine, Valiliğimiz, Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızca Irak tarafı ile yapılan görüşmeler sonucunda, süre tekrardan 21.05.2012 günü saat 09.00’a kadar ertelenmiştir."

Belgesi olmayan araçlar Türkiye ’ye gönderilecek

Valilik açıklamasında, bunun sonucunda kalite kontrol belgesi bulunmayan 4 bin aracın belge parası ödemeden Irak’a giriş yapmasının sağlandığı, 18 Mayıs tarihi itibariyle İpekyolu Gümrük Müdürlüğü’nde SGS ve Bureau Veritas adlı iki uluslararası gözetim şirketinden belge almayan firmalarımızın ürünlerini taşıyan araçların gümrük ve tescil işlemi yapılmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

" Irak Halil İbrahim Gümrük Kapısı Mülki İdare Amirliğince 21.05.2012 günü saat 09.00’dan sonra Irak gümrüğüne SGS ve Bureau Veritas şirketlerinden gerekli belgeyi ibraz edemeyen ve bu kapsamda ürün taşıyan araçlar derhal Türkiye ’ye gönderilecektir. Firmalarımızın Irak hükümetinin uygulamaya soktuğu Kalite kontrol ve gözetim belgesi için ilgili firmalarla (SGS ve Bureau Veritas) en kısa zamanda görüşmeleri hem firmalarımız açısından hem de ülkemiz açısından çok önemlidir."